Bu yıl hasatta BEREKET olacak

TİGEM Geleneksel Hasat Bayramı; Osmanlı İmparatorluğunun ilk yıllarına dayanan, 700 yıllık geçmişe sahip bir tarım kuruluşunun verimi ve bereketi kutladığı gündür.

Toprağa verilen emeğin, atılan tohumun, edilen duanın, bir yıllık çalışma ve çabaların karşılığının alındığı, bereketin ve bolluğun simgesi olan hasat, geçimini tarımdan sağlayanlar için bir bayram niteliğindedir.

Ülkemizin en büyük sertifikalı hububat tohumu üreticisi olan TİGEM İşletmelerinde hasadın, çeşitli organizasyon ve şenliklerle kutlanması geleneği yarım yüzyıldan daha uzun bir geçmişe dayanmaktadır.

Gerek TİGEM, gerekse ülkemizde tarıma emek veren herkes için büyük önem arz eden hasat bayramlarının 70’incisi bu yıl Tarım ve Orman Bakanı Sn. Prof. Dr. Vahit Kirişci’nin teşrifleriyle Ankara’nın Polatlı ilçesinde yer alan Polatlı Tarım İşletmemizde kutlanacaktır.

70. HASAT BAYRAMI ETKİNLİĞİ

Bu yılki Hasat Bayramında, tarım ve hayvancılık faaliyetlerine dair stantların sergileneceği özel bir alan bulunacak ve alanda bulunan uzmanlar tarafından çiftçilere detaylı teknik bilgiler aktarılacaktır.

TİGEM 70. Geleneksel Hasat Bayramı’nda;

Plaketler

Etkinlik teması “BEREKET” olarak belirlenmiştir. Tema kapsamında 2021 yılında Sertifikalı tohum satışında başarı gösteren bayilere ve bölgesinde en çok TİGEM markalı tohumu kullanan çiftçilerimize Plaket sunulacaktır. Biz de bu güne kadar Anadolu tarımına ve hayvancılığına katkıda bulunmuş bu toprakların önemli değerlerini bir kez daha hatırlayacak, vefamızı göstereceğiz.

Güneydoğu Anadolu ve Türkiye Birincisi Bayimiz; Çelik Gübre Tarım Hıyaseddin ÇELİK Şanlıurfa.

İç Anadolu Bölge Birincisi Bayimiz; Ormancı Gübre Tarım Süleyman ÖZOĞLU Konya.

Ege Bölge Birincisi Bayimiz, Akbıyıkoğlu Tarım Selim AKBIYIKOĞLU Manisa.

Güneydoğu Anadolu Bölge Birincisi Çiftçimiz; Ahmet UÇAR

İç Anadolu Bölge Birincisi Çiftçimiz; Mehmet CİVCİV

Ege Bölge Birincisi Çiftçimiz; Altan ERKAN

Anadolu Türküleri Dinletisi

Kültür ve Turizm Bakanlığı, Güzel Sanatlar Genel Müdürlüğü, Türk Halk Müziği sanatçılarından Sıtkı AKIN ile Mihriban AKKUŞ, Anadolu türkülerini canlı performansla sergileyeceklerdir.

POLATLI TARIM İŞLETMESİ

1937 yılında Zirai Kombina olarak kurulmuş, 1950 yılında Devlet Üretme Çiftliği statüsünü almış Polatlı İşletmesi 1984 yılından bu yana TİGEM bünyesinde faaliyetlerini sürdürmektedir.

Toplam arazi varlığının %6,6’sını oluşturan Polatlı Tarım İşletmesi TİGEM’in dördüncü büyük işletmesidir.

Toplam 216 bin dekar arazi varlığı olan İşletmede, sertifikalı tohum olarak buğday, yonca, fiğ ve korunga, hayvancılığın ihtiyacı kaba yem bitkisi olarak yonca, fiğ, korunga ve silaj mısır üretiminin yanı sıra 2.100 baş Siyah Alaca ırkı damızlık sığır ile Anadolu Merinos ve Polatlı ırkı 28.000 baş koyun varlığı ile hayvancılık yapılmaktadır.