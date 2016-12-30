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Bucak'ta mahkumları taşıyan araç devrildi: 5 yaralı

BURDUR (AA) - Burdur'un Bucak ilçesinde mahkumları taşıyan aracın devrilmesi sonucu 3'ü asker, 5 kişi yaralandı.Alınan bilgiye göre, Antalya'nın Kepez ilçesinden Burdur'un Ağlasun ilçesinde bulunan kapalı cezaevine mahkum nakleden 07 EFJ...

Bucak'ta mahkumları taşıyan araç devrildi: 5 yaralı

BURDUR (AA) - Burdur'un Bucak ilçesinde mahkumları taşıyan aracın devrilmesi sonucu 3'ü asker, 5 kişi yaralandı.

Alınan bilgiye göre, Antalya'nın Kepez ilçesinden Burdur'un Ağlasun ilçesinde bulunan kapalı cezaevine mahkum nakleden 07 EFJ 62 plakalı araç, Bucak ilçesi Uğurlu köyü yakınlarında, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu, bariyerlere çarparak devrildi.

Kazada araçta bulunan Astsubay Osman Balık, Jandarma Er Oğulcan Evecen, Jandarma Er Aydın Cabul ile Aslan Karabağ ve Ali Balık adlı mahkumlar yaralandı. Yaralılar, ambulanslarla Bucak Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.

Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.


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