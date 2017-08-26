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Buckingham Sarayı önündeki polise saldırı

- İngiliz polisi, Buckingham Sarayı önünde dün yaşanan olayın terörle mücadele birimi dedektiflerince incelendiğini duyurdu

Buckingham Sarayı önündeki polise saldırı

LONDRA (AA) - İngiliz polisi, dün başkent Londra'daki Buckingham Sarayı'nın önünde bıçaklı bir kişinin gözaltına alınırken iki polisi yaralaması olayının, terörle mücadele birimi tarafından soruşturulduğunu bildirdi.

Londra polisi olayın detaylarına ilişkin yaptığı açıklamada, yerel saatle 20.35'te bir erkek sürücünün sarayın önündeki Mall Caddesi'nde girişin yasak olduğu alana aracıyla girerek otomobilini bölgedeki bir polis aracının yanında durdurduğu belirtildi.

Bu sırada aracın içinde büyük bir bıçak olduğunu fark eden polislerin sürücüyü gözaltına almak istediklerine dikkat çekilen açıklamada, ancak sürücünün araçtan çıkmayıp polise direndiği ve iki polis memurunu kolundan yaraladığı ifade edildi.

Olaya ilişkin soruşturmanın terörle mücadele dedektifleri tarafından yürütüldüğünü aktaran polis, 26 yaşındaki şüphelinin terör bağlantılı suçların yanı sıra polise saldırı ve kasten adam yaralama suçlarından da gözaltında tutulduğunu ve sorgusuna Londra'nın merkezindeki bir karakolda devam edildiğini vurguladı.

İngiltere Kraliçesi 2. Elizabeth'in resmi konutu olan sarayın önünde dün akşam gerçekleşen olayda polislerin kollarından hafif yaralandığı, kamunun olaydan etkilenmediği ve polislerin durumlarının iyi olduğu belirtilmişti.

İngiltere'de bu yıl yaşanan terör saldırıları sebebiyle terör tehdit seviyesi en üstün bir altındaki "ciddi" kademesinde tutulurken, özellikle İngiliz Parlamentosu, Buckingham Sarayı, Başbakanlık, ünlü Trafalgar Meydanı ve kentte turistlerin yoğun olduğu daha birçok noktada silahlı polislerin sayısı artırılmıştı.

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