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"BUCOS Kozmetik ve Güzellik Fuarı" başladı

- Fuarda estetik, dermatoloji, kozmetik, el ve ayak bakımı, makyaj, zayıflama, teknolojik ürün ve saç bakım gibi alanlarda faaliyet gösteren 52 firma stant açtı - Network Fuarcılık Genel Müdürü Eker: - "Fuara yaklaşık 20 bin ziyaretçi bekliyoruz"

BURSA (AA) - Bursa'da, Network Fuarcılık tarafından düzenlenen "BUCOS Kozmetik ve Güzellik Fuarı" başladı.

Network Fuarcılık Genel Müdürü Hasan Eker, Merinos Atatürk Kongre ve Kültür Merkezi'nde (AKKM) gerçekleşen fuarın açılış töreninde yaptığı konuşmada, bu etkinliğin hazırlanmasında emeği geçen herkese teşekkür etti.

Kozmetik ve Güzellik Fuarı'nın başarılı geçeceğine inandığını aktaran Eker, "Şehir dışından ve kentten pazar günü buraya gelecek bine yakın misafir olacak. Oda başkanları gelecek. Fuara yaklaşık 20 bin ziyaretçi bekliyoruz." diye konuştu.

Türkiye Berberler ve Kuaförler Federasyonu Başkanı Bayram Karakaş da insanoğlu var olduğunca güzellik ve bakım kavramlarının da var olacağını dile getirerek, "İnanıyoruz ki 2018 saç trendleri, kullanılan ürünler, bu fuarda herkesle tanıştırılacaktır. Fuarlar, insanları yenileştiriyor. Bu bakımdan fuarların sektöre etkisi güzel oluyor." ifadesini kullandı.

Daha sonra Vali İzzettin Küçük, Bursa Büyükşehir Belediye Başkanı Alinur Aktaş, Bursa Ticaret ve Sanayi Odası (BTSO) Başkan Yardımcısı Cüneyt Şener, Network Fuarcılık Genel Müdürü Hasan Eker, Türkiye Berberler ve Kuaförler Federasyonu Başkanı Bayram Karakaş, Bursa Esnaf ve Sanatkarlar Odası Başkanı Arif Tak tarafından fuarın açılış kurdelesi kesildi.

- "Çocuk Gelinler Olmasın" temalı defile

Açılış töreninin ardından fuar alanındaki podyumda, "Çocuk Gelinler Olmasın" temalı bir defile gerçekleştirildi. Defilede gelinlikle podyuma çıkan mankenlerin saçlarını şekillendiren kuaförler, çocuk gelinlerin saç ve makyajlarını yapmadıklarını ifade etti.

Defilenin sonunda ise podyumda temsili "çocuk gelin"in üzerindeki gelinlik çıkarıldı. Gelinliğin altındaki mavi okul önlüğüyle sahnenin önüne gelen çocuk gelin, "evlenmek istemiyorum." dedi.

Valilik, Büyükşehir Belediyesi, BTSO, KOSGEB, Türkiye Berberler ve Kuaförler Federasyonu, Bursa Kuaförler Odası, Bursa Berberler Odası tarafından desteklenen fuarda, 4 gün boyunca yeni ürünlerin ve yöntemlerin tanıtımı, eğitim programları ve defileler gerçekleştirilecek.

Estetik, dermatoloji, kozmetik, el ve ayak bakımı, makyaj, saç bakımı gibi alanlarda faaliyet gösteren 52 firmanın stant açtığı fuar, 11 Şubat'ta sona erecek.

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BursaKozmetik Ve Güzellik Fuarı
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