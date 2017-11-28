Budapeşte'de otizmli Türk piyanistten konser

BUDAPEŞTE (AA) - Macaristan'ın başkenti Budapeşte'de otizmli piyano sanatçısı Beril Zorlu konser verdi.
Yunus Emre Enstitüsünde düzenlenen "Müzik ve Engelsiz Yolculuğum" adlı konsere, Türkiye'nin Budapeşte Büyükelçisi Şakir Fakılı ile çok sayıda davetli katıldı.
Konserde Zorlu'ya İzmir Otizm Orkestrası ve Korosu (İZOT) eşlik etti.
Zorlu konserinde "Fikrimin İnce Gülü", "Samanyolu", "Sordum Sarı Çiçeğe" adlı parçalarının yanı sıra klasik batı müziğine ait eserlere yer verdi.
Otizmli piyanist Zorlu, geçen yıl Kanada'nın Vancouver kentinde düzenlenen "Dünya Otizm Festivali"nde ödül almıştı.