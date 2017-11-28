Yorum Yap Yazdır Facebook'ta Paylaş
Öne Çıkanlar ekonomi Ordino henüz kaldırılmadı! Growtech yardım kampanyası
Antalya'da kuvvetli yağış
Antalya'da kuvvetli yağış
İslami finans hızlı büyüyor
İslami finans hızlı büyüyor
Cepte rekor kırdık
Cepte rekor kırdık
Kırsal kalkınmaya destek
Kırsal kalkınmaya destek
Lezzet sokağa çıktı
Lezzet sokağa çıktı

Budapeşte'de otizmli Türk piyanistten konser

- Otizmli piyanist Zorlu'ya Budapeşte'de verdiği konserde İzmir Otizm Orkestrası ve Korosu da eşlik etti

Budapeşte'de otizmli Türk piyanistten konser

BUDAPEŞTE (AA) - Macaristan'ın başkenti Budapeşte'de otizmli piyano sanatçısı Beril Zorlu konser verdi.

Yunus Emre Enstitüsünde düzenlenen "Müzik ve Engelsiz Yolculuğum" adlı konsere, Türkiye'nin Budapeşte Büyükelçisi Şakir Fakılı ile çok sayıda davetli katıldı.

Konserde Zorlu'ya İzmir Otizm Orkestrası ve Korosu (İZOT) eşlik etti.

Zorlu konserinde "Fikrimin İnce Gülü", "Samanyolu", "Sordum Sarı Çiçeğe" adlı parçalarının yanı sıra klasik batı müziğine ait eserlere yer verdi.

Otizmli piyanist Zorlu, geçen yıl Kanada'nın Vancouver kentinde düzenlenen "Dünya Otizm Festivali"nde ödül almıştı.

İlgili Galeriler
22. Dünya Petrol Kongresi 22. Dünya Petrol Kongresi
Küresel Isınma Kurultayı Küresel Isınma Kurultayı
Yaşama Çıkarılan Çağrı Yaşama Çıkarılan Çağrı
İbiza'ya Gitmek İçin 10 Sebep İbiza'ya Gitmek İçin 10 Sebep
Anahtar Kelimeler:
Beril ZorluBudapeşte Büyükelçisi Şakir FakılıMacaristan''Müzik Ve Engelsiz Yolculuğum''
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, pornografik, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.

banner5