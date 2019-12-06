Yılmaz Parlar yazıyor.. 19. Yüzyılın Sonu Budapeşte’sinde Masalsı Şark’ın Yansımaları adında Macar Kültür Merkezi’nde "Budapeşte’deki İstanbul” isimli sergi açıldı.

Budapeşte Teknik ve Ekonomi Üniversitesi, Mimarlık Fakültesi, Mimarlık Tarihi ve Tarihi Eserlerin Koruması Anabilim Dalı ve Macar Kültür Merkezi’nin ortak sergisinde yeni araştırmalar neticesinde ortaya çıkarılan arşiv malzemeleri, planlar, anma sikkesi, diğer görsel ve somut malzemeler (reklamlar, posterler,) yer alıyor.

Serginin küratörlerinden biri olan Gergő Kovács, sergide görülen belgelerin Macaristan dahil daha önce hiçbir yerde kamuya sunulmadığını, bu sergi ile beraber ilk kez sergilendiğini dile getirdi.

Son güncel araştırmaları, Budapeşte’deki İstanbul sergisiyle insanların tanıma fırsatı yakaladığını vurguladı.

Verilen bilgilere gore; 1896 senesinde mimar Károly Gerster tarafından tasarlanan ‘Budapeşte’deki İstanbul’ adını taşıyan bina kompleksi Budapeşte’nin meşhur Oryantalist mimari örneklerinden biri haline gelmiştir.

Çoğu hafif strüktüre sahip olan, dekor şeklinde tasarlanmış binalar birer İstanbul binasını taklit etmeye çalışsa da, birçok kez şekiller daha çok mağribi ve Doğu İspanya’daki Arap mimari stiline benzemişti.

Fakat bina kompleksi uzun ömürlü olamadı, açılış yılının ardından iflas edip kapandı, ancak anısı hala yaşamaktadır. Bugünlerde aynı yerde büyük bir inşaat neticesinde yeni bir mahalle, yeni bir yaşam alanı doğmaktadır.

Sergiye Budapeşte Başkent Arşivi, Budapeşte Teknik ve Ekonomi Üniversitesi, Mimarlık Fakültesi, Mimarlık Tarihi ve Tarihi Eserlerin Koruması Anabilim Dalı Plan ve Çizim Arşivi, Macaristan Milli Arşivi Ulusal Arşivi, Milli Széchényi Kütüphanesi, Ervin Szabó Başkent Kütüphanesi ve Macar Milli Film Fonu Film Arşivi’nden de malzemeler eklendi.

Sergi Macar Kültür Merkezi önderliğinde Türkiye Avrupa Vakfı ve Kalem Derneği ile birlikte yönetilen ve Avrupa Birliği ile Türkiye Cumhuriyeti tarafından ortak finanse edilen “Birlikte Çeşitlilik: Tuna Dalgalarında Kültürlerarası Diyalog” projesi kapsamında gerçekleştirildi.