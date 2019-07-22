Budget, WhatsApp üzerinden hizmet vermeye başladı

İSTANBUL (AA) - Araç kiralama markası Budget, müşteri deneyim ve memnuniyetini en üst düzeye taşıma amacıyla anlık mesajlaşma uygulaması WhatsApp üzerinden hizmet vermeye başladı.



Budget açıklamasına göre, 444 4 722 numaralı hat ile hizmet sunan Budget WhatsApp kurumsal hesabı, botlar üzerinden müşterilerinin tüm talep ve sorularını en kısa sürede yanıtlıyor.



Budget'ın yeni müşteri hizmet uygulaması, tüm araç kiralama hizmetlerinin yanı sıra faturalar, tahsilat işlemleri, kampanyalar, kiralama şartları gibi diğer tüm soru ve istekler hakkında anlık yardımcı oluyor.



Uygulamanın yapılandırılması için WhatsApp'ın Türkiye'deki resmi ortağı "Infobip"ten hizmet alan Budget, moderasyon yönetimi için "SOR'UN" ile birlikte çalıştı.

Odağına teknoloji ve inovasyonu almış olan, müşteri memnuniyetinde en üst seviyeyi hedefleyen Otokoç Otomotiv bünyesinde hizmet veren Budget’ın filosunda bulunan en yeni araç marka ve modeller arasından araç kiralamak isteyenler yurt genelindeki Budget ofisleri, "www.budget.com.tr" internet adresi, 444 4 722 numaralı rezervasyon merkezi ile birlikte şimdi Budget WhatsApp kurumsal uygulamasından da her türlü hizmete anında ulaşabiliyor.



Budget, Türkiye geneline yayılmış toplam 53 havalimanı ve şehir ofisinde sunduğu avantajlı hizmetler ve cazip kampanyalarıyla müşterilerini memnun etmeye devam ediyor.



