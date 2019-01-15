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Budget'tan "İstediğin Yerde" uygulaması

- Budget, müşterilerinin araç kiralama deneyim ve memnuniyetlerini en üst noktaya taşıma hedefiyle yeni hizmeti "İstediğin Yerde" uygulamasını devreye aldı

Budget'tan
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İSTANBUL (AA) - Uzak Rota Dijital Seyahat Ödülleri’nde Yılın Dijital Araç Kiralama Firması seçilen Budget, müşterilerinin araç kiralama deneyim ve memnuniyetlerini en üst noktaya taşıma hedefiyle yeni hizmeti "İstediğin Yerde" uygulamasını başlattı.

Budget açıklamasına göre, uygulama sayesinde, Budget müşterilerinin online olarak kiraladığı aracı teslim almak için hizmet ofisine gitmesine gerek kalmıyor. Şimdilik sadece İstanbul’da geçerli olan uygulamada Budget, aracı müşterisinin istediği noktaya teslim ediyor ve kiralama süresi sonunda da istediği yerden teslim alıyor. Böylece yeni hizmeti ile Budget, müşterilerinin trafik ve zaman konusunda yaşayabilecekleri sıkıntıları bertaraf ediyor.

Budget, yeni araç kiralama hizmet uygulaması "İstediğin Yerde"yi müşterilerine başlangıca özel kampanyası ile kiralama başına 40 TL olarak sunuyor.

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Budgetİstediğin Yerde
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