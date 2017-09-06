Buğday çuvalları arasında sigara kaçakçılığı

ANKARA (AA) - Başkentte, buğday yüklü 5 tırda yapılan aramada 19 bin kaçak sigara bulundu.
İstihbaratı değerlendiren Ankara Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık Suçları İle Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, Mardin'in Kızıltepe ilçesinden yola çıktıkları tespit edilen buğday yüklü 5 tırı Gölbaşı ilçesi girişinde durdurdu.
Tırlardaki aramalarda, buğday çuvallarının içine koliler halinde gizlenen 19 bin kaçak sigara ele geçirildi.
Araç sürücüleri Ali Ç, Ahmet Ç, Aydın Ç, Hamdullah K. ve Tarık K. gözaltına alındı.
Kaçak sigaraların, terör örgütü PKK'ya ait olduğu iddia ediliyor.