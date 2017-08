"Buğday"ın dünya prömiyeri, Saraybosna'da yapıldı

SARAYBOSNA (AA) - "Bal", "Süt" ve "Yumurta" üçlemesinin yönetmeni Semih Kaplanoğlu'nun senaryosunu yazıp yönettiği "Buğday" filminin dünya prömiyeri, başkent Saraybosna'da yapıldı.

Bu yıl 23'üncüsü düzenlenen Saraybosna Film Festivali kapsamında Ulusal Tiyatro'da düzenlenen programa Kaplanoğlu ve filmin oyuncularının yanı sıra çok sayıda Bosna Hersekli sanatçı, yönetmen ve yazar katıldı.

Kaplanoğlu, tiyatronun girişine konulan fotoğrafını imzaladıktan sonra oyuncularla fotoğraf çektirdi.

Belirsiz yakın gelecekte iki kişinin hikayesinin anlatıldığı film, yoğun ilgi gördü.



- "İnsanın birçok perdesi var"

Kaplanoğlu, düzenlediği basın toplantısında, "Buğday" filmini bilim kurgu olarak adlandırmadığını söyledi.

"Günümüz dünyasının sorunlarından birisi hep geleceğe atıfta bulunarak konuşuyoruz." diyen Kaplanoğlu, şunları ifade etti:

"Diyoruz ki 20 yıl sonra böyle olacak, 30 yıl sonra şöyle olacak. Aslında 20 veya 30 yıl sonra ne olacak derken aslında şu an yaşadığımız hayatın temel meselesini biraz unutuyoruz.

İnsan, bugün çok parçalı bir halde, tek başına sadece kendi fıtratı ve doğduğu yere ait değil gibi ama bir yandan da birçok perdesi var. İşte o perdeleri biraz aralamaya çalıştım."

- Filmin yapımı 5 yıl sürdü

Yapımı 5 yıl süren İngilizce filmde, seyircilere parlak kariyerini ve bildiği her şeyi terk eden bilim insanı Cemil Akman ile tohum genetiği uzmanı Prof. Dr. Suat Erin'in, girilmesi yasak "ölü topraklar"da ne ektikleri sorusu yöneltiliyor.

Türkiye, Almanya, Fransa, İsveç ve Katar ortak yapımı "Buğday" filminin başrollerini Jean-Marc Barr, Ermin Bravo, Grigory Dobrygin ve Cristina Flutur paylaşıyor.

Festivalde aynı zamanda "Uzun Metrajlı Film" dalında yarışan "Buğday" filmi dışında, Arnavutluk-Yunanistan ortak yapımı "Daybreak", Romanya yapımı "Meda or The Not So Bright Side of Things", Bulgaristan yapımı "Directions", Yunanistan yapımı "Son of Sofia", Gürcistan yapımı "Scary Mother" ve "Hostages" filmleri de aynı kategoride yer alıyor.