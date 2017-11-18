ERZURUM (AA) - Başbakan Yardımcısı Recep Akdağ, "Zenginleşen Türkiye, silahları kendisi yapan ve terörün kafasını ezmiş Türkiye onları rahatsız ediyor. Onun için onlar Recep Tayyip Erdoğan'ı, AK Parti'yi istemiyorlar. Zayıf, istikrarsız bir Türkiye hesabı olanların işine geliyor. Bize düşen omuz omuza vermek. Bugün başı yerde değil, başı gökte Türkiye'yiz." dedi.

Bakan Akdağ, İspir Belediyesi'nin Fazilet Dağcı Çığlık Konferans ve Düğün Salonu'nda düzenlenen "İspir 6. Olağan Kongresi"nde yaptığı konuşmada, 15 yıldır AK Parti'nin arkasında durarak, destek olan ilçe halkına teşekkür etti.

Türkiye'nin çok büyük mesafelerle iyi noktalara geldiğini belirten Akdağ, "Milletin başını önüne eğdirmeyen Cumhurbaşkanının arkasında duracağız. Oynanan oyunların hepiniz farkındasınız. Bunların en büyüğünü 15 Temmuz'da oynamaya çalıştılar ama kafalarını sert kayaya çarptılar. Erzurum'da 2 saatte 100 binin üzerinde insan Cumhuriyet Caddesi'nde toplandı. O gece iki hocamız oraya geldi. Veli Hoca'mız bir dua yaptı." ifadesini kullandı.

Akdağ, bu sırada cep telefonunu görevlilere vererek, telefonundaki 15 Temmuz gecesi yapılan duanın görselini sinevizyona yansıtarak, partililere izletti.

Hain FETÖ çetesinin 15 Temmuz'da darbe girişiminde bulunduğunu anımsatan Akdağ, "Bu milleti tanımıyorlar. Ne bu hain FETÖ ve çetesi ne arkasındakiler ne de ulu orta konuşan Kemal Kılıçdaroğlu, hiçbiri bu milleti tanımıyorlar. Bu millete baş eğdiremezler. Allah'ın izniyle bunlara baş eğmeyiz. Bu millet, önüne Recep Tayyip Erdoğan gibi bir lideri aldığı zaman yürüyüp gitmiş. Bugün de yürüyüp gideceğiz." diye konuştu.

İspir için yüzde 85 oy oranını düşük gördüklerini ifade eden Akdağ, şunları söyledi:

"Çalmadık kapı bırakmayacağız. Her kardeşimizi mutlaka ziyaret edeceğiz, meseleyi anlatacağız. Meselenin aslı ne ? Meselenin aslı, birtakım süper güçlerin, dünya oyunu içerisinde özellikle Ortadoğu'da kurdukları oyun düzeni içerisinde buna razı olmayan bir liderin ve ülkesinin olması. Mesele bu. Onlar istiyor ki bütün ülkeler onlara baş eğsin, kendi menfaatleri için diğer ülkeler sıkıntı çeksin. Zenginleşen Türkiye, silahları kendisi yapan ve terörün kafasını ezmiş Türkiye, onları rahatsız ediyor. Onun için onlar Recep Tayyip Erdoğan'ı, AK Parti'yi istemiyorlar. Zayıf, istikrarsız bir Türkiye hesabı olanların işine geliyor. Bize düşen omuz omuza vermek. Bugün başı yerde değil, başı gökte Türkiyeyiz."

Kongreye, Büyükşehir Belediye Başkanı Mehmet Sekmen, AK Parti Erzurum Milletvekili Zehra Taşkesenlioğlu, AK Parti İl Başkanı Mehmet Emin Öz, ilçe belediye başkanları ve partililer katıldı.