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Buhari'den Şiilere ve Nijer Deltası militanlarına barış çağrısı

- Nijerya Devlet Başkanı Buhari: - "Nijer Deltası'nda barış görüşmelerine devam edeceğiz. Nijer Deltası'ndaki kardeşlerimizi tekrar görüşme masasına davet ediyorum. Aynı şekilde Şii kardeşlerimize de barış çağrısı yapıyorum"

Buhari'den Şiilere ve Nijer Deltası militanlarına barış çağrısı

ABUJA (AA) - Nijerya Devlet Başkanı Muhammed Buhari, Şiilere ve Nijer Deltası militanlarına barış çağrısında bulunarak bu grupların kanunlara uymasını istedi.

Nijerya Haber Ajansı'nın (NAN) haberine göre, Buhari, yayınladığı yeni yıl mesajında, barış ve birlikteliğe vurgu yaptı.

Nijer Deltası militanları başta olmak üzere ülkedeki bazı silahlı gruplarla barış görüşmelerini sürdüreceklerini kaydeden Buhari, "Nijer Deltası'nda barış görüşmelerine devam edeceğiz. Nijer Deltası'ndaki kardeşlerimizi tekrar görüşme masasına davet ediyorum. Aynı şekilde Şii kardeşlerimize de barış çağrısı yapıyorum." ifadesini kullandı.

Buhari, silahlı grupların kanunlara uymasını da istedi.

Muhammed Buhari, Nijer Deltası militanlarına yönelik geçen hafta yaptığı açıklamada da barış çağrısı yapmıştı.

Silahlı grupların Nijer Deltası'nda petrol boru hatlarına saldırıları sonucunda ülkede geçen yıl için öngörülen günlük petrol üretimi, beklentilerin altında gerçekleşti.

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Anahtar Kelimeler:
Nijer DeltasıNijeryaŞii
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