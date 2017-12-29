Bulanık ve Malazgirt'teki hizmetler takdir topluyor

MUŞ (AA) - İBRAHİM YALDIZ - Muş'taki sivil toplum kuruluşlarının temsilcileri, İçişleri Bakanlığınca görevlendirme yapılan Malazgirt ve Bulanık ilçelerindeki belediyelerin hizmetlerinden memnun.

Malazgirt ve Bulanık Belediyeleri, yapılan görevlendirmenin ardından gerçekleştirdikleri çalışma ve projelerle her kesimin takdirini topluyor.

Bulanık Şoförler ve Otomobilciler Odası Başkanı Bahattin Taşkıran, AA muhabirine yaptığı açıklamada, yeni belediye yönetiminin çalışmalarını beğendiklerini söyledi.

İlçede birçok projenin hayata geçirildiğini ifade eden Taşkıran, "Bulanık 20 yıldır böyle bir hizmet görmemişti. İlçede şu anda güven var. 2 yıl önce akşam herkes evine gidiyordu. Şimdi ise vatandaşlar gece geç saatlere kadar sokaklarda rahatça dolaşıyor." dedi.

Taşkıran, ilçenin huzura kavuştuğunu, ortada çok büyük bir sorunun kalmadığını, rahatlayan esnafın pazar günleri bile dükkanını açar hale geldiğini anlattı.

Bulanık Esnaf ve Sanatkarları Kefalet Kooperatifi Başkanı Yakup Kaya ise geçmiştekiler ile bugün yapılan hizmetler arasında çok büyük farklar olduğunu dile getirdi.

Belediye Başkan Vekili Hacı Arslan Uzan'ın 20 yılda yapılmayan hizmetleri bir yılda hayata geçirdiğini vurgulayan Kaya, şöyle konuştu:

"Kendisine yaptığı hizmetlerden dolayı teşekkür ederiz. Amacımız bu ilçede hizmeti daha çok, kaliteli ve nitelikli kılabilmektir. Belediye Başkan Vekilimiz bu noktada kendi işini seven bir idarecidir. Her zaman halkla bütünleşen, halkın sorunlarını dinleyen ve insanlara faydalı olan bir belediye başkanımızdır."

Bulanık Ziraat Odası Başkanı Nevzat Taşdemir ise eski belediye yönetimi ile şimdiki belediye yönetimi arasında kıyaslanamayacak farklar bulunduğunu anlattı.

Eski belediye yönetiminin ilçeyi geliştirecek hiçbir hamle yapmadığının altını çizen Taşdemir, şu değerlendirmelerde bulundu:

"20 yıl boyunca ilçemiz ileriye gideceğine geri gitti. Görevlendirme yapılan belediye ise ilçemizin çehresini değiştirdi. Yapılan hizmetlere halkımızın ne kadar aç olduğunu gördük. Yeni açılan yollarla ilçenin çehresi değişti. İlçenin girişine yapılan ışıklandırma bile şehir havasına bürünmesini sağladı. Görevlendirme yapılan belediyenin başarıya ulaşacağına inancım sonsuzdur."

- "Malazgirt çöpten geçilmiyordu, şimdi tertemiz"

Malazgirt Ziraat Odası Başkanı Tahsin Kılıç, belediye çalışmalarından çok memnun olduklarını söyledi.

Malazgirt halkının da insanca yaşama hakkı olduğunu vurgulayan Kılıç, "Her şeyi hak eden bir ilçedir. Görevlendirmenin ardından Malazgirt'te ciddi yatırımlar yapıldı. Daha önceki belediye döneminde Malazgirt çöpten geçilmiyordu. Şimdi bütün sokaklar temizleniyor." ifadesini kullandı.

Malazgirt Muhtarlar Derneği Başkan Vekili Metin Kılıç da yeni belediye yönetiminin başarılı çalışmalara imza attığını anlatarak, "Malazgirt gittikçe güzel bir şehre dönüşüyor. Belediye Başkan Vekili Soner Kırlı gece gündüz büyük bir çaba sarf ediyor. Önceden mahalleler çöpten geçilmiyordu. Şimdi mahallelerimiz tertemiz. Güzel günler Malazgirt'i bekliyor." diye konuştu.