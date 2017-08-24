Buldukları cüzdanı polise teslim eden temizlik işçilerine ödül

KÜTAHYA (AA) - Kütahya'da, temizlik yaptıkları sırada parkta buldukları cüzdanı polise teslim eden iki kadın temizlik görevlisi, örnek davranışları nedeniyle Kütahya Belediye Başkanı Kamil Saraçoğlu tarafından ödüllendirildi.

Kütahya Belediyesi Park Bahçeler Müdürlüğünde görevli temizlik işçileri Saniye Çelik ve Betül Çalar, Akkent Mahallesi'nde bir parkı temizlerken, içerisinde yüklü miktarda para bulunan bir cüzdanı fark etti.

Çelik ve Çalar, söz konusu cüzdanı polis ekiplerine teslim etti. Bunun üzerine Kütahya Belediye Başkanı Saraçoğlu da örnek davranışlarından dolayı temizlik işçilerine para ödülü verdi.

Saraçoğlu, gazetecilere yaptığı açıklamada, söz konusu parkta işçileri ziyaret ederek özverili davranışları için teşekkür etti.

Kütahya'nın kadim bir şehir ve çelebi diyarı olduğunu bir kez daha gördüklerini anlatan Saraçoğlu, şöyle konuştu:

"Sadece sözle değil, davranış biçimlerimizle de örnek oluyoruz. Hakikaten Kütahya'nın güvenilir bir şehir olduğunu her zaman dile getiriyoruz. Bu güveni de özellikle belediyemizde çalışan işçilerimizde görebiliyoruz. Görevlilerimize örnek davranışlarından dolayı teşekkür ediyorum."

Temizlik görevlilerinden Saniye Çelik ise paranın başkasını hakkı olduğunu düşündükleri için polis teslim ettiklerini vurguladı.

Çocuklarının boğazından haram lokma geçirmek istemediklerini dile getiren Çelik, şunları söyledi:

"Bunun için bulduğumuz ve içerisinde yüklü miktarda para olduğunu tahmin ettiğimiz cüzdanı içine dahi bakmadan polise teslim ettik. Hatta bugün de bulduğum 10 lira var üzerimde onu da camiye bırakacağım. Biz bunu insanlık görevimiz olduğu için yaptık. Hiç kimseden bir şey bekleyerek yapmadık. Başkanımıza buraya kadar gelip bizlerle buluştuğu için teşekkür ediyorum."

Betül Çalar da temizlik yaptıkları esnada birçok kez para, cüzdan, çanta bulduklarını ancak bunları polise veya ilgili birimlere teslim ettiklerini kaydetti.