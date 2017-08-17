Yorum Yap Yazdır Facebook'ta Paylaş
Öne Çıkanlar Veeam cityscape Adalet Bakanı Abdulhamit Gül fesh Danışmanlar Konseyini
Ödemeleri erteleme dönemi
Ödemeleri erteleme dönemi
Sahte taş uyarısı
Sahte taş uyarısı
Türk malını TTG tanıtacak
Türk malını TTG tanıtacak
Kadın avukat sayısı 2 kat arttı
Kadın avukat sayısı 2 kat...
e-hırsızlık uyarısı
e-hırsızlık uyarısı

Bulgaristan Başbakanı vatandaştan özür diledi

- Borisov, sosyal medyada kendisini tehdit eden paylaşımda bulunması üzerine güvenlik güçlerince sorgulanan vatandaşı aradı - Bulgaristan Başbakanı Borisov: - “Olaydan haberdar olmadığımı, böyle bir baskıya maruz kaldığı için kendisinden özür dilemek istediğimi söyledim. O da benden özür diledi"

Bulgaristan Başbakanı vatandaştan özür diledi

SOFYA (AA) - Bulgaristan Başbakanı Boyko Borisov, sosyal medyada kendisini tehdit eden paylaşımda bulunması üzerine güvenlik güçlerince sorgulanan vatandaşı telefonla arayarak özür diledi.

Başbakanlık Basın Merkezinden yapılan açıklamaya göre Başbakan Borisov, kendisine karşı tehdit söylemlerini sosyal medyada paylaşan, bunun üzerine güvenlik güçleri tarafından gözaltına alınarak sorgulanan Vasil Kotzev adlı vatandaşı aradı.

Açıklamaya göre, Kotzev'in güvenlik yetkilileriyle sorun yaşadığını öğrendiğini belirten Borisov, şunları kaydetti:

“Kotsev’i telefonla arayıp olaydan haberdar olmadığımı, böyle bir baskıya maruz kaldığı için kendisinden özür dilemek istediğimi söyledim. O da benden özür diledi. Demokrasi budur. Herkes istediğini yazabiliyor işte. Samimi bir görüşme yaptık. Toplumun enerjisini boşa harcamayalım."

Kotzev de basına yaptığı açıklamada, Borisov'un kendisini arayarak özür dilediğini doğrulayarak, “Başbakan ile konuşurken kendisi hakkında düşüncelerimin değişmediğini, ondan hoşlanmadığımı bizzat bildirme olanağından yararlandım.” ifadelerini kullandı.

Kendisini sorgulayan güvenlik güçlerinin fikirdaşlarının isimlerini bildirmesini istediğini aktaran Kotzev, "Ülkenin ulusal telefon rehberini açın, oradakilerin yüzde 95’i benimle hemfikirdir.” dedi.

Bulgaristan vatandaşı 36 yaşındaki Vasil Kotzev, nisan ayında sosyal medya hesabından "Borisov, senin zamanın tükeniyor, artık halkın tüfekli sopalı sevgisini ifade etme zamanı geliyor." ifadelerini paylaştı.

Örgütlü Suçlarla Merkez Mücadele Müdürlüğü ekipleri tarafından gözaltına alınan ve sorgulanan Kotzev, yine sosyal medya hesabından "Borisov’u öldürmek istemediğine dair beyanname imzalamak zorunda kaldığını" yazmıştı.

İlgili Galeriler
22. Dünya Petrol Kongresi 22. Dünya Petrol Kongresi
Küresel Isınma Kurultayı Küresel Isınma Kurultayı
Yaşama Çıkarılan Çağrı Yaşama Çıkarılan Çağrı
İbiza'ya Gitmek İçin 10 Sebep İbiza'ya Gitmek İçin 10 Sebep
Anahtar Kelimeler:
Başbakan Boyko BorisovBulgaristanözürTehdit
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, pornografik, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.

banner5