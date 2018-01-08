Yorum Yap Yazdır Facebook'ta Paylaş
Öne Çıkanlar Stat dünya Tozlu OGD beyaz altın
Sabiha'da ekip güçleniyor
Sabiha'da ekip güçleniyor
En itibarlı market
En itibarlı market
Açılışı Rahmi Koç yaptı
Açılışı Rahmi Koç yaptı
Burada herşey yünden
Burada herşey yünden
Kodlamayı öğretiyorlar
Kodlamayı öğretiyorlar

Bulgaristan Dışişleri Bakanı Zaharieva'dan Türkiye açıklaması

- Zaharieva: - "Türkiye, AB’nin yakın ortağı olmadan ne AB’nin dış sınırlarını başarıyla korumak ne de terörizmle mücadelede başarılı olmak mümkün"

Bulgaristan Dışişleri Bakanı Zaharieva'dan Türkiye açıklaması

SOFYA (AA) – Bulgaristan Dışişleri Bakanı Ekaterina Zaharieva, “Türkiye, Avrupa Birliği'nin (AB) yakın ortağı olmadan ne AB’nin dış sınırlarını başarıyla korumak ne de terörizmle mücadelede başarılı olmak mümkün." dedi.

Zaharieva, Bulgaristan Ulusal Televizyonuna (BNT) yaptığı açıklamada Başbakan Boyko Borisov ile yaptığı Türkiye ziyaretinin ardından ikili ilişkilerdeki gelişmeleri değerlendirdi.

Bulgaristan ile Türkiye arasındaki ikili ilişkilerin yanı sıra dünyada ve bölgedeki gelişmelerin ele alındığı görüşmelerin yararlı geçtiğine işaret eden Zaharieva, sözlerini şöyle sürdürdü:

“Avrupa-Türkiye ilişkilerinde olumlu sinyaller alıyoruz. Türkiye ziyareti sırasında cumhurbaşkanı, başbakan ve dışişleri bakanı ile görüşmelerimizde, dostlar arasındaki sorunları gözardı etmeden, olumlu şeylere odaklanmamız gerektiği konusunda mutabık kaldık. Türkiye, AB’nin yakın ortağı olmadan ne AB’nin dış sınırlarını başarıyla korumak ne de terörizmle mücadelede başarılı olmak mümkün."

Türkiye’nin Bulgaristan ve AB’nin en önemli ekonomik ortaklarından biri olduğuna dikkati çeken Zaharieva, ilişkilerin daha da gelişebileceğini kaydetti.

- "Bir AB-Türkiye zirvesinin mümkün olduğunu düşünüyorum"

Bulgaristan’daki Türk iş sektörünün güçlü olduğunu ve daha da genişleyebileceğini vurgulayan Zaharieva, iki ülkenin ulaşım, doğalgaz aktarımı ve daha birçok alanında karşılıklı çıkarları bulunduğuna değindi.

Zaharieva, “Son iki aydaki olumlu gelişmeler göz önünde bulundurulduğunda, Bulgaristan’ın AB Konseyi dönem başkanlığı takviminde yer almıyor olmasına rağmen bir AB-Türkiye zirvesinin düzenlenmesinin mümkün olduğunu düşünüyorum.” diye konuştu.

Bulgaristan’ın AB dönem başkanlığına ilişkin yapılacak tüm toplantılara Türkiye’nin ilgili bakanlarını da davet edeceklerini anlatan Zaharieva, şunları kaydetti:

"Bulgaristan Cumhurbaşkanı Ruman Radev’in ev sahipliğinde ve Başbakan Boyko Borisov’un organizasyonunda Sofya’da düzenlenecek AB-Batı Balkanlar zirvesinin odağı, Batı Balkanlar olacak ancak bu, AB-Türkiye konulu bir toplantının düzenlenmeyeceği anlamına gelmez. Bence Bulgaristan'ın dönem başkanlığı sırasında AB’nin Türkiye ile ilişkilerinin normalleştirilmesi için yapılabilecek birçok şey var.”

Türkiye'nin finansmanı ile restore edilen İstanbul’daki Sveti Stefan Kilisesi'nin açılış törenine de değinen Zaharieva, “Dini ve kültürel mirasların koruma altında olması gerekiyor. Açılış törenine katılım, dinler arası ilişkilerin nasıl olması gerektiği konusunda güzel bir örnek teşkil etti. Hoşgörülü olmalıyız. Son dönemde ağır basan nefret dilinin dünyaya asla refah getirmeyeceği bellidir.” dedi.

İlgili Galeriler
22. Dünya Petrol Kongresi 22. Dünya Petrol Kongresi
Küresel Isınma Kurultayı Küresel Isınma Kurultayı
Yaşama Çıkarılan Çağrı Yaşama Çıkarılan Çağrı
İbiza'ya Gitmek İçin 10 Sebep İbiza'ya Gitmek İçin 10 Sebep
Anahtar Kelimeler:
Avrupa BirliğiBulgaristanTürkiye
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, pornografik, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.

banner5