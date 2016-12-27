Bulgaristan Kültür Bakanı Raşidov Edirne'de

EDİRNE (AA) - Bulgaristan'ın Türk kökenli Kültür Bakanı Vejdi Raşidov, Edirne Valisi Günay Özdemir'i makamında ziyaret etti.

Konuk Bakan, kentteki Bulgar Ortodoks kiliseleri ile Trakya Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Erhan Tabakoğlu'nu ziyareti sonrasında Edirne Valiliğine geçti.

Vali Özdemir, makamında kabul ettiği Raşidov'un ziyaretinden duyduğu memnuniyeti belirterek, komşu iki ülke arasında sosyal, kültürel ve ekonomik anlamda iş birliğini arttırarak, ortak projeler yapacaklarını vurguladı.

Vejdi Raşidov da iki ülke arasındaki ilişkileri daha da geliştirmek istediklerini belirtti.

Edirne'de yaptığı görüşmelerin çok başarılı geçtiğini ifade eden Raşidov, ''Edirne ve Bulgaristan bir sınırın iki ülkesi, kültür alanında yaptığımız ortak çalışmalarla bir çok sorunu çözebileceğimize inanıyorum. İki ülke arasındaki sıcak ilişkiler gelişerek devam edecek. Problemlerimiz er ya da geç çözüme ulaşacak.'' dedi.