Bulgaristan-Türkiye sınırındaki tel örgü

SOFYA (AA) - Bulgaristan'da Yargıtay, Türkiye sınırına inşa edilen tel örgüyle ilgili yolsuzluk şüpheleri üzerine Devlet Milli Güvenlik Ajansından (DANS) konuyla ilgili soruşturma başlatmasını istedi.

Yargıtaydan yapılan yazılı açıklamada, Bulgaristan ile Türkiye arasındaki 254 kilometrelik kara sınır güzergahında yapılan tel örgüde yolsuzluk yapıldığına yönelik ihbar alındığı belirtildi.

DANS'ın konuyla ilgili soruşturma açması gerektiği bildirilen açıklamada, bu noktada, iktidardaki koalisyon ortağı ırkçı ve aşırı milliyetçi Vatansever Cephe'nin (PF) maddi çıkar bazında projeye olası müdahalesi noktasında konunun aydınlatılmasının talep edildiği kaydedildi.

DANS'tan ayrıca, projeyle ilgili üst düzey bürokratların olası çıkarlarının araştırılması da istendi.

İddialara göre, çift sıra olması gereken ve bu doğrultuda para ödenen tel örgü bazı yerlerde tek şeride düşürüldü.

Sınıra yakın Hasköy, Yambol ve Burgaz'daki yerel yönetimlerin, tel örgüyle ilgili çalışmaları mercek altına alması bekleniyor.

- "Gurur kaynağı olmalı"

Birleşik Vatanseverler koalisyonunun ırkçı ve aşırı milliyetçi çevrelerini hükümette temsil eden Başbakan Yardımcısı Valeri Simeonov, hükümet toplantısının ardından basına yaptığı açıklamada, "Çin Seddi, Çin devleti için nasıl bir gurur kaynağı olduysa Türkiye sınırındaki tel örgü de bizim milli gururumuz olmalı." dedi.

Simeonov, Bulgaristan Başbakanı Boyko Borisov'un Türkiye'yi ziyareti sırasında helikopter kiralayıp gazeteci ve muhalif siyasilere "milli gurur olması gereken tel örgünün ihtişamlı görünümünü havadan izleteceğini" ifade etti.

Başbakan Yardımcısı Simeonov, Vatanseverlerin inşaattan kazanç sağlamak için projenin bedelini yüksek gösterdikleri iddialarını ise reddetti.



