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Bulgaristan'a 77 milyon avroluk tekelleşme cezası

- Avrupa Komisyonu, doğal gaz dağıtımındaki tekelleşme nedeniyle Bulgaristan'ın 77 milyon avro ceza ödemesine karar verdi - Bulgaristan Enerji Bakanı Temenujka Petkova: - "Bulgar enerji sektörünün özelleştirilmesi bizim için kabul edilemez bir karar olur"

Bulgaristan'a 77 milyon avroluk tekelleşme cezası
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SOFYA (AA) - Avrupa Komisyonu, devlete ait Bulgaristan Enerji Holdingi'nin (BEH), doğal gaz dağıtımında "tekel olduğu gerekçesiyle" Bulgaristan'a 77 milyon avro ceza kesti.

AB rekabet Komiseri Margarethe Vestager, Belçika'nın başkenti Brüksel'de basına yaptığı açıklamada, Avrupa Komisyonunun, 2010-2015 döneminde Bulgaristan'da doğal gaz dağıtım piyasasını elinde tutan BEH'in başka operatörlerin sektöre girmesine engel olduğunun tespit edildiğini söyledi.

Vestager, komisyonun, BEH'in tekelini sonlandırması için Bulgaristan'ı ikna edemediğinin altını çizerek bundan ülkedeki tüketicilerin zararlı çıkacağını kaydetti.

Ülkede doğal gaz temin edecek alternatif bir şirket olmadığı için Bulgaristan'a 77 milyon avro para cezası kesildiğini belirten Vestager, doğal gaz dağıtımında daha geniş olanaklar sunacak bir pazar oluşturulması gerektiğine dikkati çekti.

Bulgar basınına konuşan Bulgaristan Enerji Bakanı Temenujka Petkova da BEH konusunda görüşmelerin başarısız olduğunu kabul ederek, "Bulgar enerji sektörünün özelleştirilmesi bizim için kabul edilemez bir karar olur." yorumunu yaptı.

Bulgar doğal gaz dağıtım sektörünün ülkenin milli güvenlik meselesi olduğunun altını çizen Petkova, "Geri adım atamayacağımız milli güvenliğimiz kırmızı çizgimizdir. Bu karar karşısında hükümetimiz, enerji sektöründeki milli ve mali çıkarlarımızı savunmaya hazır." ifadelerini kullandı.

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Anahtar Kelimeler:
Avrupa KomisyonuBulgaristanCezaDoğal Gaz
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