Bulgaristan'da 32 yıl önce ölen Türkler anıldı

KIRCAALİ (AA) - Bulgaristan’da 1989 yılında devrilen eski komünist rejiminin Türk ve Müslümanlara karşı giriştiği asimilasyon uygulamalarında hayatını kaybedenler törenlerle anıldı.

Olayların 32. yıl dönümünde Türklerin yoğun olarak yaşadığı Kırcaali'nin Mogilyane köyü ve Mestanlı kasabasında rejim tarafından katledilenler için dualar okundu. Şiirlerin de okunduğu anma töreninde geçmişin acılarının unutulmadığı vurgulandı.

Türkiye’den AK Parti ve sivil toplum kuruluşları yöneticilerinden oluşan kalabalık bir heyetin katıldığı tören, Türkan bebek ve diğer şehitlerin kabirlerine yapılan ziyaretle başladı. Bulgaristan Müslümanları Başmüftüsü Prof. Mustafa Aliş Haci, Türkan bebeğin mezarı başında dua okudu.

Yüzlerce kişinin katıldığı törenin devamında Mogilyane köyündeki Türkan Çeşme Anıtı önünde de bir etkinlik düzenlendi. Burada bir konuşma yapan Türkiye Bulgaristan Parlamenterler Arası Dostluk Grubu Başkanı ve AK Parti İstanbul Milletvekili Aziz Babuşçu, "Soydaşımızın parmağı kanarsa, bizim yüreğimiz acır ve ona kayıtsız kalmaz. Her ne yapmak gerekiyorsa, onu yapmak için yola çıkar, koşar, bağırır haykırırız." dedi.

Babuşçu, 1984 yılında özgürlük ve demokrasi mücadelesi yapan Bulgaristan'daki Türklerin, bu mücadeleyi temsil eden bir meşale yaktıklarını ve bu meşalenin hala yanmaya devam ettiğini ifade ederek, ''Siz sadece özgürlük talepleri meşalesini değil, aynı zamanda Bulgaristan’da demokrasinin meşalesini de taşımış oluyorsunuz." diye konuştu.

Babuşçu, Türkiye Cumhuriyeti Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın özel selamlarını getirdiğini belirterek, ''Sizler hiç yılmadan, bıkmadan, yeni bir siyasal harekete öncülük ederek, kadroları öne çıkardınız.'' ifadesini kullandı.

Babuşçu üyelerinin çoğunluğunu Türklerin oluşturduğu Sorumluluk, Özgürlük ve Hoşgörü İçin Demokratlar (DOST) partisine atıfta bulunarak şunları kaydetti:

''Şimdi burada, hep beraber ismini çok güzel de ‘dost’ bir anlayışıyla, geleceğe dönük, çocuklarınızın daha müreffeh bir Bulgaristan’da özgürlük ve hak arayışının artık yaşanmadığı medeni inançlarını, Türk olmasını, göğüsünü kabara kabara söyleyebileceği bir Bulgaristan koşullarını oluşturmak üzere yeni bir siyasal hareket yola çıktı."

Türkiye’nin Sofya Büyükelçisi Süleyman Gökçe de "Unutmayın, 80 milyonluk dost Türkiye sadece dün bugün ve yarın değil, kıyamete kadar yanınızda olacak. Sonuçta biz, hepimiz aynı ailenin ayrılmaz parçaları ve fertleriyiz." ifadesini kullandı.

Üyelerinin çoğunluğunu Türklerin oluşturduğu Sorumluluk, Özgürlük ve Hoşgörü İçin Demokratlar (DOST) patisinin lideri Lütvi Mestan da, Bulgaristan’daki komünizm rejiminin yıkılması döneminde yüz binlerce soydaşın Türkiye’ye göç ettiğini anımsatarak, "Anavatan Türkiye’ye kötü gözle bakmayı bırakın." dedi.

Mestan sözlerini şöyle sürdürdü:

"Artık kimseden korkmayacağız. Zamanı geldi artık, onlar bizden korkacak. Bizler Türkiye ile el ele, kardeşçe, diyalogda olacağız. Bundan hiç şüpheniz olmasın. Biz hakikati arıyoruz, hakikat da bizi bulacak. Ne mutlu Türküm diyene!"

Bu arada aynı mekanda kendi törenlerini düzenlemek üzere bekleyen Hak ve Özgürlükler Hareketi (HÖH) partisi taraftarlarının bulunduğu alanda fon müziği çalındı. DOST Partisi'nin programının sunucusu bu duruma tepki göstererek, "Lütfen şu Noel müziğini kapatın ve programımıza devam edelim." ifadelerini kullandı.

DOST yetkilileri, bir anma töreninin, tüm toplumun duyması gereken ortak acıyı temsil ettiğini partiler üstü olması gerektiğini belirterek, bu törenlerde parti bayrakların sallanmaması gerektiğini belirttiler.

Türkan çeşmesinin yanında ve Mestanlı kentindeki anıtın önünde düzenlenen törene Lütvi Mestan’ın konukları olarak, Turkiye-Bulgaristan Parlamentolar Arası Dostluk Grubu Başkanı AK Parti İstanbul Milletvekili Aziz Babuşçu, Zeytinburnu Belediye Başkanı Murat Aydın ve AKP Esenyurt Belediye Başkanı Necmi Kadıoğlu katıldı.

HÖH’ün ağırladığı CHP heyetinde ise partinin Genel Sekreteri Kamil Okyay Sındır, CHP Edirne Milletvekili Erdin Bircan, CHP Tekirdağ milletvekili Emre Köprülü, CHP Yalova Milletvekili Muharrem İnce ve CHP Kırklareli Milletvekili Vecdi Gündoğdu yer aldı.