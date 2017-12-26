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Bulgaristan'da asimilasyon kampanyasında ölenler anıldı

- Ülkenin güneydoğusundaki Kirkovo Belediyesinde, komünist rejim tarafından katledilenlerin anısına tören düzenlendi

Bulgaristan'da asimilasyon kampanyasında ölenler anıldı

SOFYA (AA) - Bulgaristan'da eski komünist rejimin Türk ve Müslümanlara karşı uyguladığı asimilasyon politikası sonucu 1984'te yaşamını yitiren 3 kişi düzenlenen törenle anıldı.

Ülkenin güneydoğusundaki Kirkovo Belediyesine bağlı Mogilyane köyünde, aralarında 18 aylık Türkan bebeğin de bulunduğu, farklı ailelere mensup 3 kişiyi anma törenine 2 bin kişi katıldı.

Kirkovo Belediyesi himayesinde ve Türklerin oluşturduğu muhalefetteki Hak ve Özgürlükler Hareketi (HÖH) partisi tarafından düzenlenen anmada, 1984 olaylarının kurbanları için dua edildi.

Törene katılan CHP Yalova Milletvekili Muharrem İnce, Bulgaristan'daki Türklerin demokrasiye katkısının büyük olduğunu söyledi.

Anma töreni öncesi Türkiye'nin Sofya Büyükelçisi Hasan Ulusoy ve Bulgaristan Müslümanları Başmüftüsü Mustafa Aliş Haci, köy mezarlığında Türkan bebeğin mezarına çelenk koydu.

Eski Komünist Parti döneminde Türk ve Müslümanlara karşı uygulanan asimilasyon kampanyası sırasında 1984'te Mogilyane'deki protestolara katılan 3 kişi öldürülmüştü.

Annesinin kucağında öldürülen Türkan bebeğin anısına köy meydanına anıt dikilmişti.


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Anahtar Kelimeler:
AsimilasyonBulgaristanTürkler
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