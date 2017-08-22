Bulgaristan’da camiye saldırı

SOFYA (AA) - Başkent Sofya’da tek olan ve Osmanlı döneminden miras kalan Banya Başi Camii'ne akli dengesi bozuk bir kişi zarar verdi.

Konuya ilişkin AA muhabirine açıklama yapan Sofya Bölge Müftüsü Mustafa İzbiştali, saldırının kimliği henüz açıklanmayan ve Bulgaristan’a kaçak yollardan girdiği tahmin edilen Suriye uyruklu bir kişi tarafından gerçekleştirildiğini ifade etti. İzbiştali, saldırganın gece yarısı caminin kapısının kilidini kırarak içeri girdiğini, caminin iki camını kırdığını ve başka maddi hasarlar verdiğini söyledi.

Polis yetkilileri, caminin yanından geçen bir ekibin içerden gelen gürültüden şüphelenerek camiye girdiğini, saldırganı suçüstü yakaladığını ve karakola götürdüğünü bildirdi.

“Olay son derece rahatsızlık verici. Polisin çalışmalarını takdirle karşılıyoruz” diyen İzbiştali, ortada din temelli bir nefret girişiminin söz konusu olmadığını vurguladı. Saldırganın sabıkasının bulunduğuna işaret eden İzbiştali, kişinin tutukluluk süresinin 72 saata kadar uzatılabileceğini ve bu süre zarfında saldırgana karşı gerekli yasal prosedürlerin uygulanabileceğini söyledi.

Öte yandan Bulgaristan’da hiç bir yasal statüye sahip olmayan saldırganın, daha önce işlediği benzer bir suçtan dolayı Sofya Merkez Cezaevinde bir süre hapis yattıktan sonra yeni tahliye edildiği öğrenildi.

- Cami daha önce de saldırıya maruz kalmış

Resmi ismi Kadı Seyfullah Efendi Camii olan ve Mimar Sinan ekolüyle 1566 yılında inşa edildiği düşünülen cami, halk arasında Banya Başi Camii olarak biliniyor.

Sofya’da yaklaşık 80 bin Müslümana hizmet veren cami, geçmişte de defalarca holiganların saldırılarına uğramıştı.

2006 yılında Başbakan Boyko Borisov’un koalisyon hükümetinde koalisyon ortağı olan ırkçı ve aşırı milliyetçi Rusya yanlısı ATAKA partisinin lideri Volen Siderov, partisinin milletvekillerinden oluşan bir çete ile birlikte camide cuma namazı kılan cemaate taş ve sopalarla saldırmıştı. Irkçıların eylemi büyük yankı uyandırmış olmasına rağmen saldırganlar cezasız kalmıştı.