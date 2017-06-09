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Bulgaristan'da helikopter düştü: 3 yaralı

SOFYA (AA) - Bulgaristan'ın doğusundaki Karadeniz bölgesinde yapılan tatbikata katılan helikopterin düşmesi sonucu biri ağır 3 kişi yaralandı. Savunma Bakanlığından yapılan yazılı açıklamada, Karadeniz 2017 Taktik Tatbikatı'nda "Panter"...

Bulgaristan'da helikopter düştü: 3 yaralı

SOFYA (AA) - Bulgaristan'ın doğusundaki Karadeniz bölgesinde yapılan tatbikata katılan helikopterin düşmesi sonucu biri ağır 3 kişi yaralandı.

Savunma Bakanlığından yapılan yazılı açıklamada, Karadeniz 2017 Taktik Tatbikatı'nda "Panter" tipi helikopterin Karadeniz'e düştüğü, uçaktaki tüm mürettebatın sağ kurtarıldığı ancak olayda biri ağır olmak üzere 3 kişinin yaralandığı bildirildi.

Açıklamada, bölgede bulanan "Drızki" savaş firkateyni ve balık adamların anında olay yerine yönlendirilerek kurtarma ve ilk yardım faaliyetlerini gerçekleştirdiği belirtildi.

Olayla ilgili çok yönlü soruşturma başlatıldığı kaydedildi.

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Anahtar Kelimeler:
BulgaristanHelikopterKazaTatbikat
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