Bulgaristan'da NATO'nun deniz tatbikatı balıkları kaçırdı

SOFYA (AA) – İHVAN RADOYKOV - NATO'nun Karadeniz sahillerindeki yaptığı tatbikata ev sahipliği yapan Bulgaristan'da balıkçılık sektörü bundan olumsuz etkilendi.

NATO'nun temmuz ortasında Varna'nın kuzeyinde başlattığı tatbikatın ardından taze balıklarıyla ünlü şehrin balık haline yaklaşık 10 gündür taze balık gelmedi.

Diğer yandan Varna’nın güneyinde bulunan ve NATO tatbikatına uzak olan Burgaz'da, balıkçılar mevsimlik balık türlerinin oldukça bol olduğunu aktardı. AA muhabirine konuşan balıkçılar, NATO'nun Varna'nın kuzeyinde yaptığı tatbikatın balıkları kaçırdığını belirtti.

Balıkçılar özellikle mevsimin popüler balık türleri olan çaça ve istavritin kuzey sahillerinde yakalanamadığını, balıkların tatbikat yüzünden Ukrayna’ya doğru kaçtığını öne sürdü.

- Restoranlar dondurulmuş balıka yöneldi

İstavrit gibi mevsimlik balıklara ulaşamayan restoranlar ise ithal edilen dondurulmuş balıklara yöneldi.

Varna’da balık lokantası işleten Agop Manukyan, kendisinin ve diğer restoranların taze balık bulamadığını söyledi. Bu durumun müşteriye kaliteli hizmet sunmayı engellediğini belirten Manukyan, “Müşteriye balıkların NATO tatbikatından dolayı kaçtığını söyleyemeyiz, ama artık maalesef taze balık bulmak mümkün değil." dedi.

Bölgede otel ve lokantaları bulunan Boyan Karabaşev ise bazı işletmelerin Yunanistan’dan taze balık ithal ettiğini, bazı nadir balık türlerini ise Avrupa'nın kuzeyindeki ülkelerden dondurulmuş olarak getirttiklerini söyledi.

Karabaşev, “Açık denizde NATO'nun yaptığı gövde gösterisi belki milli güvenliğimize yarar, ama balıkçılık sektörüne yaramaz.” diye konuştu.

Gurme turizmi konusunda iddialı olmaya çalışan Bulgaristan’ın turistik bölgelerinde taze balık bulunmamasının hizmet sektörüne önemli zarar verdiği belirtiliyor.

- NATO tatbikatları

Bulgaristan, yaz döneminde NATO'nun "Saber Guardian 2017" adlı yılın en büyük tatbikatına 11-22 Temmuz'da Macaristan ve Romanya ile birlikte ev sahipliği yapmıştı. NATO tatbikatına 22 ülkeden yaklaşık 25 bin askeri personel katılmıştı.

Bu tatbikata paralel olarak Bulgaristan'ın Kuzey Karadeniz bölgesindeki Varna kentinin açıklarında bulunan Atya üssünde “Breeze 2017” NATO tatbikatı düzenlenmişti.