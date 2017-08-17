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Bulgaristan'da Türkiye sınırı yakınlarında orman yangını

- Söndürme çalışmaları devam eden yangının, Türkiye'yi etkileyen boyutu olmadığı bildirildi

Bulgaristan'da Türkiye sınırı yakınlarında orman yangını

EDİRNE/SOFYA (AA) - Bulgaristan'da, Türkiye sınırı yakınlarında çıkan orman yangınını söndürme çalışmaları devam ediyor.

Alınan bilgiye göre, Topolovgrad'a (Kavaklı) bağlı Hlyabovo köyünde, bir çiftçinin tarlasında henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı. Yangın, ormanlık alana sıçradı.

Durumun bildirilmesi üzerine bölgeye itfaiye ekipleri sevk edildi.

Sakar Dağı bölgesinde yaklaşık 12 dönüm alanda etkili olduğu belirtilen yangını söndürme çalışmaları, itfaiye ekipleri ve askeri birliklerce sürdürülüyor.

Edirne Orman İşletme Müdürlüğü'nden alınan bilgiye göre, yangının şu an için Türkiye'yi etkileyen boyutu yok.

Yangının yayılma ihtimaline karşı Türkiye sınırında bir süre bekletilen ekiplerin, geri çekildiği öğrenildi.

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Anahtar Kelimeler:
EdirneKavaklıOrman Yangını
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