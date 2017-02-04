Bulgaristan’daki erken seçimlere doğru

SOFYA (AA) - Bulgaristan’da Türk ve Müslümanların yoğun olarak katıldığı iki siyasi parti, 26 Mart'ta yapılacak erken parlamento seçimlerine birlikte katılmak üzere koalisyon kurdu.

Sorumluluk, Özgürlük ve Hoşgörü İçin Demokratlar (DOST) Partisi'nin Genel Başkanı Lütfi Mestan, ülkenin güneydoğusundaki Filibe kentinde düzenlediği basın toplantısında Hürriyet ve Şeref Halk Partisi (HŞHP) ile seçim koalisyonu kurdukların duyurdu.

“Dost Birliği” olarak HŞDP ile birlikte seçim yarışına iddialı gireceklerini belirten Mestan, “DOST Birliği olarak daha şimdiden parlamentoya yüzde 4 giriş barajını aşmış bulunuyoruz” dedi. Mestan, “Sosyolojik araştırmalarının fark edemediği “gizli” bir protesto oylarını seferber ediyoruz. Yeni, modern bir yurttaş vatanseverliğini temsil eden oluşumumuz seçim yarışına iddialı bir şekilde katılacak” dedi.

Dost Birliği’nin hedeflediği misyonunun Bulgaristan’ın NATO ve Avrupa Birliği (AB) yanlısı bir ülke olarak gelişimini desteklenmesi olduğunu belirten Mestan, “Biz, benimsediğimiz değerler sistemimizden söz ederken, gerçek vatansever olarak popülist milliyetçiliğine karşı çıkıyoruz” ifadesini kullandı.

Lütfi Mestan, eskiden genel başkanlığını yaptığı Hak ve Özgürlükler Hareketi’nden (HÖH) en cesur ve dürüst üyelerinin, 10 Nisan 2016 tarihinde kurduğu sağcı DOST partisine geçtiklerini söyledi.

HÖH’nin DOST partisine geçmek isteyen her bir kişiye şiddet uyguladığını öne süren Mestan, “Seçimlerde siyasi fikirler ile siyasi terör arasında mücadele verilecek” diye konuştu.

Bulgaristan’ın feshedilen 43. parlamentosunda Reformcu Blok (RB) koalisyonunda yer alan, eski savunma Bakan Yardımcısı Orhan İsmailov’un genel başkanlığını yaptığı HŞHP, DOST partisi ile kurulan koalisyon nedeniyle RB’den ihraç edildiği açıklandı.

Mestan, DOST Partisi’nin komşu “Türkiye tarafından yönetildiği gerekçesiyle" HŞHP’nin RB koalisyonundan atılmasına sert tepki göstererek, “DOST adına karşınızda duran hepimize bir bakın. Hepimiz birer Bulgaristan vatandaşıyız” yanıt verdi.

- “Türkiye düşman değil, komşu, dost ve stratejik müttefiktir”

Lütfi Mestan, DOST partisinin sıklıkla Türkiye konusunda konusunda sahip olduğu bakış açısından dolayı eleştirdiğini anımsatarak, “Türkiye düşman değil, komşu, dost ve stratejik müttefiktir” dedi.

Bulgaristan’ın kendisi gibi bir NATO üyesi olan komşu Türkiye ile önce ortak değerler paylaştığını, ardından da müttefik olarak Atlantik dayanışmasını sürdürdüğüne vurgu yaptı.

DOST Partisi'nin Türkiye ile dostluğunun köprüsü olduğuna işaret eden Mestan, “Türkiye ile Bulgaristan arasındaki dostluğunu ve bundan dolayı Bulgaristan’ın elde edebileceği yararlarını da savunarak, yurttaş olarak vatanseverliğimizin önemli bir boyutudur” ifade etti.

Lütfi Mestan, Bulgaristan-Türkiye arasında diyaloğu kurmaya çalıştıklarını, yakın bir zamanda Türkiye’nin Bulgaristan’dan işlenmemiş dana eti ithalatına başlayabileceğini de söyledi.

Mestan, “Bu girişim başarılı olursa, yüzbinlerce Bulgar, stratejik olan bu ortaklığın yararını görebilecek” dedi.

DOST lideri Mestan, Bulgarların gözlerinin tarihin içindeki fay hatlarına doğru değil, gelecekteki Türkiye ile yapılabilecek işbirliğini sağlayacak iradeye dönük olması gerektiğini söyledi.