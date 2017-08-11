Bulgaristan'daki sığınmacı sayısı azalıyor

SOFYA (AA) – Bulgaristan’a gelen sığınmacı sayısının azalmasıyla ülkedeki mülteci kampları yarı yarıya boşaldı.

İçişleri Bakanlığından yapılan yazılı açıklamada, yılın ilk yarısında, ülkeye gelen yasa dışı sığınmacı sayısının, Türkiye ile sınır hattına ortak çekilen tel örgüler sayesinde yüzde 80 oranında azaldığı kaydedildi.

Devlet Mülteciler Ajansının (DAB) resmi istatistiklerinde, geçen yıl 3 bine yakın kişinin bulunduğu DAB’ın sığınmacı kamplarında, bugün itibarıyla yarı yarıya yaşanan azalmayla, sadece bin 500 kişinin kaldığı belirtildi.

Yıl başından bu yana ülkeye kaçak yollardan giriş yapmaya çalışan bin 461 göçmen yakalanırken, geçen yılın aynı döneminde bu rakamın 7 bin 134 kişi olduğuna vurgu yapıldı.

DAB'ın resmi rakamları, geçen yıl sonunda yüzde 80'ne ulaşan mülteci barındırma merkezlerindeki doluluk oranının, ağustos itibariyle yüzde 29'a kadar gerilediğini ortaya koydu.

Sığınmacı girişindeki azalma tel örgülere bağlanırken, kamplardaki sığınmacı sayısının gerilemesinde ise Sırbistan'a geçişlerin etkili olduğu tahmin ediliyor.

Sığınmacılar, AB'nin en fakir ülkelerinden kabul edilen Bulgaristan'da kalmak yerine kıta Avrupa'sına geçiş için kamplardan ayrılarak Sırbistan'a gitmek istiyor.

Ancak sığınmacıların, Sırbistan'a ulaşsalar dahi, ülkedeki katı sınır güvenliği nedeniyle daha fazla ilerlemeleri mümkün görünmüyor.



İçişleri Bakanlığı, kamplardan ayrılan sığınmacıların takibinin imkansızlıklar nedeniyle yapılamadığını kabul etmişti. Dolayısıyla kampları boşaltan sığınmacıların tam olarak nerede oldukları bilinmiyor.