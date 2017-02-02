Bulgaristan’daki Suriyelilerden Trump'a tepki

SOFYA (AA) – İHVAN RADOYKOV - Bulgaristan’daki Suriyelilerin temsilcileri, ABD Başkanı Donald Trump’ın 7 İslam ülkesi vatandaşlarına yönelik getirdiği yasağı kınadı.

Bulgaristan’da uzun süredir yaşayan Özgür Suriyeliler Birliği Başkanı Akram Nayuf, AA’ya açıklamasında, "Biz Başkan Trump’ın yürütmeye çalıştığı yeni politikasını hayretle karşıladık. Başkanın ağzından sadece kin, nefret, düşmanlık, ayrımcılık ve düşmanlık söylemleri duyuyoruz. Trump’ın politikası terörle mücadeleye katkı sağlamaz, sadece düşmanlarını birleştirir." diye konuştu.

Trump’ın izlediği siyasi rotasını sürdürmesi durumunda kimseden destek bekleyemeyeceğine işaret eden Nayuf, "Trump, DEAŞ’ı dünya yüzünden sileceğini iddia ederken, bunu başarabilmek üzere sadece kendi özgüveninden ziyade, tüm dünyanın desteğine de dayanmak zorunda. Terörizm, 'İslam terörizmi' olarak tanımlanmaz. Sadece 'terörizm' olarak tanımlanır." sözlerine yer verdi.

Nayuf, ABD Başkanı Trump’ın Meksika sınırında çekmekte olduğu setin de ülkesinin sınırını koruyamayacağını belirterek, "Trump’ın anlaması gereken şu ki, dünya çapında bile göçü engelleyecek olan duvarlar değil barış olur.” ifadesini kullandı.

Bulgar halkının hoşgörülü ve misafirperver olduğunu anlatan Nayuf, buna rağmen son dönemde baş gösteren milliyetçi ve ırkçı eylemlerin endişe verici olduğunu da dile getirdi.

Kendisini 37 yıldır Bulgaristan’da yaşayan sığınmacı olarak nitelendiren Suriyeli Mohammed Yusef de Trump’ın ABD’ye girişine ambargo koyduğu 7 ülkeyi "İslam ülkeleri" olarak tanımlanmasına karşı çıkarak, şöyle dedi:

"Bu ülkelerde etkin olan dinin bir tanım unsuru olarak kullanılması son derece yanlış. Arap veya Afrika ülkesi olarak tanımlanabilirken, bu ülkelerin insanları Hristiyan, Musevi veya başka dinlerin tezatı olarak temsil eden ülke olarak tanımlanması son derece yanlış."

Dünyadaki Müslümanların “tehlikeli” veya “sakıncalı” olarak sıfatlandırılmasının normal hiçbir hoşgörü anlayışına uymadığını vurgulayan Yusef, "Dinler arasında düşmanlık yaratmaya çalışan Trump, bu söylemleri ile ancak düşman edinir. Kendisi, bu söylemleri ile ülkesinin kamuoyunu şimdilik en az ikiye bölmüş bulunuyor." diye konuştu.

Yusef, Bulgaristan’ın Türkiye ile ortak sınırında tel örgü engeli çekme çalışmalarının da amacına ulaşamayacağını söyleyerek, "Savaş sorunu çözülmediği sürece, Bulgaristan Türkiye sınırında 10 set çekse bile göç akınını durduramaz. Ülkenin sınır polisi bu akıma karşı artık güçsüz kalmıştır. Halbuki, ülkede mültecilere karşı nefret artıyor ve bu çok tehlikelidir." dedi.