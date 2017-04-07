Bulgaristan'daki Türkler sandık başında

SOFYA (AA) - Bulgaristan'daki Türkler, Türkiye'de 16 Nisan'da yapılacak anayasa değişikliği halk oylaması için oy kullanmaya başladı.

Bulgaristan'da 3 gün sürecek halk oylamasında, kayıtlı 10 bine yakın seçmen Sofya Büyükelçiliğinin yanı sıra Filibe ve Burgaz'da açılan 5 sandıkta ve Türkiye'ye açılan 3 gümrük kapısında oy kullanabilecek.

Türkiye'nin Sofya Büyükelçisi Süleyman Gökçe, Bulgar basınının yoğun ilgi gösterdiği halk oylamasıyla ilgili elçiliğe davet ettiği basın mensuplarının sorularını yanıtladı.

Gökçe, köklü bir demokrasiye sahip Türkiye'nin, yurt dışında yaşayan vatandaşlarına uzun bir oy kullanma süresi tanıdığını, devlet olarak her türlü kolaylığı sağladığını belirterek, aynı anda seçmen, vatandaş, büyükelçi ve sandık kurulu başkanı olarak vatandaşları halk oylamasına aktif biçimde katılmaya çağırdı.

Süleyman Gökçe, dün sabah itibarıyla Türkiye dışındaki seçmenlerin yüzde 27'sinin oy kullanmış olduğunu ifade etti.

Gökçe, AA muhabirine yaptığı açıklamada da kendisinin "güçlü, müreffeh, huzurlu, demokratik bir Türkiye için oy kullandığını" dile getirerek, "Ümit ediyorum, bütün vatandaşlarımız da aynı şekilde, son derece önemli olan anayasa değişikliği halk oylamasında oylarını kullanırlar. Ne kadar çok vatandaş oy kullanırsa, o kadar iyi olur. Biz bunu kolaylaştırmak, teşvik etmek için elimizden geleni yapıyoruz. Bu son derece demokratik bir uygulamadır. Bu, pek çok ülkede örneği rastlanmayan bir uygulamadır. Herhangi bir kısıtlama yok, hatta kolaylaştırma var. Türkiye demokratik bir hukuk devletidir." değerlendirmesinde bulundu.

Filibe Başkonsolosu Hüseyin Ergani de Filibe'de seçmenlerin oy kullanabilmeleri için gerekli organizasyonun eksiksiz olarak yapıldığını vurgulayarak, bölgede yaşayan 2 bin 500 civarında seçmeni, konsoloslukta kurulan sandıklarda oy vermeye davet etti.

Bulgaristan'da 9 Nisan'da tamamlanacak oy kullanma işlemi sırasında Sofya Büyükelçiliği ile Filibe ve Burgaz başkonsolosluklarına ulaşamayan vatandaşlar, Kapıkule, Hamzabeyli ve Dereköy gümrük kapılarında 16 Nisan'a kadar oy verebilecek.



