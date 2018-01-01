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Bulgaristan'ın AB Dönem Başkanlığını devralması

- Başkent Sofya ve Brüksel'de çok sayıda etkinlik düzenlenecek - Bulgaristan’ın dönem başkanlığında Batı Balkanlar konulu AB Zirvesi yapılacak

Bulgaristan'ın AB Dönem Başkanlığını devralması

SOFYA (AA) - Bulgaristan'ın, Avrupa Birliği (AB) Konseyi Dönem Başkanlığını devralması kapsamında başkent Sofya ve Brüksel'de çok sayıda etkinlik düzenlenecek.

Bulgaristan, Avrupa Birliği (AB) Konseyi Dönem Başkanlığını 1 Ocak itibarıyla devraldı.

Bu kapsamda, Başbakan Boyko Borisov’un himayesinde 11 Ocak’ta konser düzenlenecek. Estonya'dan devraldığı AB Dönem Başkanlığını 30 Haziran 2018'e kadar yürütecek olan Bulgaristan bu dönem içinde başkent Sofya’da ve Brüksel’de toplam 299 etkinlik gerçekleştirecek. Etkinliklerde başkentin yaklaşık 25 bin AB bürokratını ağırlaması bekleniyor.

Ülkenin dönem başkanlığına hazırlık sürecinde Estonya, Bulgaristan ve Avusturya ile bir “Troyka” sistemi oluşturulmuştu. Bulgaristan’ın dönem başkanlığı çalışmalarının odağının Batı Balkanlar olması yönündeki teklifi kabul görmüştü. Bu şekilde Batı Balkanlar, 12 yıllık bir aradan sonra ilk kez yeniden AB üyelerinin öncelikli gündeminde yer alacak.

Bulgaristan’ın dönem başkanlığındaki en önemli etkinliklerinden biri mayıs ayında yapılacak Batı Balkanlar konulu AB Zirvesi olacak.

Bulgaristan’ın 6 aylık dönem başkanlığı dönemindeki sloganı "Güç Beraberlikten Doğar" olarak belirlendi.

2018'in ikinci yarısında AB Dönem Başkanlığı görevini Avusturya devralacak.



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Anahtar Kelimeler:
AB Dönem BaşkanlığıAvrupa Birliği KonseyiBulgaristan
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