Bundesbank’tan

BERLİN (AA) - Almanya Merkez Bankası (Bundesbank), Alman ekonomisinde bu yılın ilk çeyreğinde görülen büyümenin tek seferlik faktörlerden kaynaklandığını belirterek, ekonomide temel trendin zayıf kaldığı ve ilk çeyrekteki büyümenin ilkbaharda tekrar etmeyeceği uyarısında bulundu.

Bundesbank, ekonomiye yönelik bu yılın mayıs ayı raporunu yayımladı. Rapora göre, Alman ekonomisinde bu yılın birinci çeyreğinde görülen büyümede, mali önlemlerin özel tüketimi artırması, geçen yıl üretimde yaşanan sıkıntılardan sonra otomobil satışlarının toparlanması ve kışın ılımlı geçmesinden dolayı inşaat sektörünün canlı kalması önemli rol oynadı.

Alman ekonomisinin büyüme performansının "kışın ulaşılan seviyeyi aşmasının muhtemel olmadığı” değerlendirmesine yer verilen raporda, “Yılın başlangıcından sonra büyük ölçüde büyümeye neden olan bu etkilerin sona ermesi hatta tersine dönmesi bekleniyor." değerlendirmesi yapıldı.

Almanya'nın önemli ihracat kalemlerini oluşturan otomobil sektörünün zayıf yurt dışı taleple karşı karşıya kaldığı belirtilerek, küresel otomobil satışlarının geçen yıl 2008 finansal krizden sonra ilk düşüşü kaydettikten sonra bu yıl daha da düşmesinin beklendiği belirtildi.

Avrupa'nın en büyük ve dünyanın dördüncü ekonomisi olan Almanya ekonomisi, geçen yılın son iki çeyreğinde büyümenin durmasının ardından bu yılın birinci çeyreğinde bir önceki çeyreğe göre yüzde 0,4'lük büyüme kaydetmişti.

Brexit belirsizliği, ABD-Çin ticaret ilişkileri, otomobil sektöründeki yavaşlama ve yumuşak küresel talep ihracata dayalı Alman ekonomisini etkilemeye devam ederken, 17 Nisan’da Alman hükümeti, bu yıl için daha önce yüzde 1 olarak açıklanan resmi büyüme beklentisini yüzde 0,5’e düşürdü.