Yorum Yap Yazdır Facebook'ta Paylaş
Öne Çıkanlar ASELSAN TSE DOĞALGAZ food istanbul türk
Dünya Arı Günü
Dünya Arı Günü
Fransa’da gülen Marc Marquez oldu
Fransa’da gülen o oldu!
Mersin'in kerebiçi tescillendi
Kerebiç tescillendi
İhracatçılar Samsun'da
İhracatçılar Samsun'da
Çay fiyatı açıklandı
Çay fiyatı açıklandı

Bundesbank’tan "büyüme" uyarısı

- Almanya Merkez Bankası, Alman ekonomisinde temel trendin zayıf kaldığı ve ilk çeyrekteki büyümenin ilkbaharda tekrar etmeyeceği uyarısında bulundu

Bundesbank’tan
banner17

BERLİN (AA) - Almanya Merkez Bankası (Bundesbank), Alman ekonomisinde bu yılın ilk çeyreğinde görülen büyümenin tek seferlik faktörlerden kaynaklandığını belirterek, ekonomide temel trendin zayıf kaldığı ve ilk çeyrekteki büyümenin ilkbaharda tekrar etmeyeceği uyarısında bulundu.

Bundesbank, ekonomiye yönelik bu yılın mayıs ayı raporunu yayımladı. Rapora göre, Alman ekonomisinde bu yılın birinci çeyreğinde görülen büyümede, mali önlemlerin özel tüketimi artırması, geçen yıl üretimde yaşanan sıkıntılardan sonra otomobil satışlarının toparlanması ve kışın ılımlı geçmesinden dolayı inşaat sektörünün canlı kalması önemli rol oynadı.

Alman ekonomisinin büyüme performansının "kışın ulaşılan seviyeyi aşmasının muhtemel olmadığı” değerlendirmesine yer verilen raporda, “Yılın başlangıcından sonra büyük ölçüde büyümeye neden olan bu etkilerin sona ermesi hatta tersine dönmesi bekleniyor." değerlendirmesi yapıldı.

Almanya'nın önemli ihracat kalemlerini oluşturan otomobil sektörünün zayıf yurt dışı taleple karşı karşıya kaldığı belirtilerek, küresel otomobil satışlarının geçen yıl 2008 finansal krizden sonra ilk düşüşü kaydettikten sonra bu yıl daha da düşmesinin beklendiği belirtildi.

Avrupa'nın en büyük ve dünyanın dördüncü ekonomisi olan Almanya ekonomisi, geçen yılın son iki çeyreğinde büyümenin durmasının ardından bu yılın birinci çeyreğinde bir önceki çeyreğe göre yüzde 0,4'lük büyüme kaydetmişti.

Brexit belirsizliği, ABD-Çin ticaret ilişkileri, otomobil sektöründeki yavaşlama ve yumuşak küresel talep ihracata dayalı Alman ekonomisini etkilemeye devam ederken, 17 Nisan’da Alman hükümeti, bu yıl için daha önce yüzde 1 olarak açıklanan resmi büyüme beklentisini yüzde 0,5’e düşürdü.

İlgili Galeriler
22. Dünya Petrol Kongresi 22. Dünya Petrol Kongresi
Küresel Isınma Kurultayı Küresel Isınma Kurultayı
Yaşama Çıkarılan Çağrı Yaşama Çıkarılan Çağrı
İbiza'ya Gitmek İçin 10 Sebep İbiza'ya Gitmek İçin 10 Sebep
Anahtar Kelimeler:
Alman EkonomisiBundesbankBüyüme
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, pornografik, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.

banner5