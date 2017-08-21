"Bunlar cani, kendilerini kahramanmış gibi göstermeye çalışıyorlar"

MUĞLA (AA) - DURMUŞ GENÇ /BEKİR BEKTAŞ - Muğla'da, Fetullahçı Terör Örgütü'nün (FETÖ) darbe teşebbüsünde Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a yönelik suikast girişimi ve 2 polisin şehit edildiği saldırıya ilişkin davanın dördüncü duruşmasında esas hakkında savunmalarını yapan sanıkların, darbe girişimi gecesi 00.00-02.00 saatleri arasında kendilerinden önce başka bir timin helikopterlerle bölgeye gelerek saldırıyı gerçekleştirdiklerini ve 2 polis memurunun o tim tarafından şehit edildiğini öne sürmesi, şehit babası Nihat Eker’in mahkemeye sunduğu otelin kamera kayıtları ile çürütüldü.

Muğla Ticaret ve Sanayi Odasının salonunda görülen dördüncü duruşmanın sekizinci oturumu, sanıkların esas hakkındaki savunmaları ile devam ediyor.

Bugünkü oturumda şehit polis memuru Nedip Cengiz Eker'in babası Nihat Eker, oğlunun şehit edildiği anı gösteren bazı otellere ait güvenlik kamerası görüntülerinin yer aldığı CD'yi getirdiğini belirterek, "Kamera kayıtlarında çatışmanın olduğu saat mevcut." dedi.

Mahkeme Başkanı Emirşah Baştoğ, CD'nin bir dilekçeyle dava dosyasına sunulmasını istedi.

Şehit babası Eker, AA muhabirine yaptığı açıklamada, davanın normal seyrinde devam ettiğini, hakimin sanıklara gerekli süreleri verdiğini söyledi.

Sanıkların buna rağmen mahkemeyi uzatmak için yalan beyanlarda bulunduklarını belirten Eker, "Ben çocuğumla canlı olarak görüştüm, kayda almıştım. Çocuğum saat 02.00 sıralarında da kız kardeşini arıyor. Orada da kardeşi 'Ağabey, ne var orada' diyor. O da 'Burada bir şey yok ki' diyor. Onun arkasından kuzeniyle görüşüyor. O da saat 02.00'den sonra olan bir görüşme. O sıralarda canlı. O aralarda hiçbir helikopterin Marmaris semalarında olduğu yok. Çatışmadaki arkadaşlarına da soruyorum, 'Yok' diyorlar. Zamanı çoğu karıştırmış ama kesin veren de var." dedi.

- "Çocuğum saat 04.10'da hastaneye gidiyor"

Otellerin güvenlik kameralarında çatışma saatinin belli olduğunu vurgulayan Eker, "Kamera kayıtları saati saatine tutuyor. 3 otelin kamerası da aynı saatlerde olmuş. Hem onların geldiği, çatışmaya başladığı hem de emniyet personeli görünüyor. Çatışmanın saat 04.00 sıralarında olduğu görülüyor. O saatte vuruluyor çocuğum. Saat 04.10'da da hastaneye gidiyor. Bunlarla çürütülmüş oluyor iddiaları." diye konuştu.

Sanıkların Avrupa devletlerinden destek aradıklarını söyleyen Eker, şunları ifade etti:

"Bunlar 'Buranın kanunları bizi idam ettirmez' diyorlar. Bunların devlete, Cumhuriyete karşı kalkıştıkları belli. Ülkeyi yıkma eyleminde oldukları belli. Zaten Sönmezateş de ilk duruşmada 'Ben aslanlar gibi darbe yaptım' dedi. Bu ekibi de kendileri seçti. Özel yetiştirilmiş elemanları seçtiler. Bunların hepsi cani. Esas vampir kendileri. Kendilerini kahramanmış gibi göstermeye çalışıyorlar. Uzun uzun yalan beyanlarla mahkemeyi uzatmaya çalışıyorlar. Ellerine geçecek bir şey yok ama neden uzatmaya çalıştıklarını anlamak mümkün değil."

Eker ailesinin avukatı Gültekin Akça da müvekkili tarafından hazırlanan olay tarihi ve zamanını gösterir otellerin kamera kayıtlarını CD halinde dosyaya sunduklarını ifade etti.

Şehit ile babasının en son görüşmesinin sesli kayıtları içerir bir saatlik CD kaydı bulunduğunu anlatan Akça, "Telefonla bir görüşmesi var. Görüştüğü sırada da oğlu olay yerinde değil. Muhtemelen karakolda. Oğluyla daha sonra 02.00'yi geçerken kuzeni bir görüşme yapıyor, kız kardeşiyle görüşmesi var. Biz o görüşmeleri de temin edebilirsek mahkemeye sunacağız." dedi.

Sanıkların özellikle son savunmalarda kendilerinin geliş saati olan 03.00'ten önce başka bir ekibin gelerek benzer olayları gerçekleştirdiğini, hatta şehit olan polisleri şehit edenlerin o ekip olduğunu iddia ettiklerine işaret eden Akça, şunları kaydetti:

"Bu iddiaların çürütülmesi anlamında bu CD'leri sunduk. Eğer temin edebilirsek şehidin kuzenleriyle yaptığı görüşmeleri de CD'ye alıp mahkemeye sunacağız. Amacımız, 'bu olayın failleri bunlardır.' İddialarını bu bağlamda da kayıtlarla da çürütmüş olacağız. Zaten dosya kapsamında da bundan önce bir ekibin olay yerine gelip benzer olayları gerçekleştirmediği sabit."