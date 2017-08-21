Buradaki hastalara

GAZİANTEP (AA) - Gaziantep'te 4 yıl önce kurulan Fiziksel Engelliler Vakfınca yürütülen "Sportif Beceri ve Koordinasyon Projesi" kapsamında engelliler, egzersizlerle yürütülmeye çalışılıyor.

AB'nin desteğiyle başlayan ve 2 yıldır Gaziantep Büyükşehir ve Şehitkamil Belediyelerinin katkılarıyla devam ettirilen projede, engellilerin yaşam kalitesinin yükseltilmesi amaçlanıyor.

Marmara Üniversitesi Fiziksel Tıp ve Rehabilitasyon Ana Bilim Dalı Öğretim Üyesi Doç. Dr. Yaşar Tatar ve ekibinin gönüllü çalıştığı projede, ağırlıklı olarak engelli çocuklar muayene edilerek kişisel egzersiz programları hazırlanıyor.

Vakıfta görev yapan 7 beden eğitimi öğretmeni, doktorların hazırladığı program çerçevesinde çocuklara egzersiz yaptırıyor.

Proje Koordinatörü Gül Ölçal, AA muhabirine yaptığı açıklamada, fiziksel ve bedensel engelli çocuklara sportif beceri ve koordinasyon eğitimi verdiklerini söyledi.

Doç. Dr. Yaşar Tatar'ın ekibi ile çocukları muayene ettiğini anlatan Ölçal, şunları kaydetti:

"Burada engellilerimize üç aylık eğitim programları uygulanıyor ve her ay düzenli olarak kontrolleri yapılıyor. 3 ayın sonunda hocalarımız devam edip etmeyeceğine karar veriyor. Engel durumlarına göre haftalık gelme süreleri değişiyor. 2 gün gelen de var, 4 gün gelen de var. Çocukların her birine 1 saat 15 dakika egzersiz programı uygulanıyor. Bu projenin dışında zihinsel engelli çocuklar ve gençlere de mozaik eğitimi veriyoruz."

Proje şefi Aylin Arslan da merkezde çocukların kaslarının çalıştırılıp, bacaklarının kuvvetlendirildiğini belirtti.

Her çocuğa farklı egzersizler uygulandığını anlatan Arslan, "Muayeneler sırasında eksiklikleri, güçlendirilmesi gereken taraflarına karar veriliyor. Muayene sonrasında egzersizlerini gerçekleştiriyoruz. Çocuğun kendi bilinciyle, gücüyle yapacağı hareketler yaptırıyoruz." dedi.

- "Yürüyerek çıkanlar oldu"

Her çocuğun bir hikayesi bulunduğunu ama bazılarının çok etkili olduğunu dile getirerek, şunları kaydetti:

"Bazı hikayeler çok etkiliyor. Buraya tekerlekli sandalye ile girip ip atlayabilecek seviyeye gelen çocuklar oldu. Biz ne kadar fark etmesek de aileler fark ediyor. Kolunu bile kaldırması aileler için çok önemli. Mesela çocuk kaşık bile tutamazken burada kasları kuvvetleniyor, kendi yemeğini yiyebilecek hale geliyor. Çocuğun ihtiyacına göre spor egzersizleri yaptırıyoruz. Daha önce yürüyemeyen çocuğun yürüyerek çıkması, topu getiremeyen çocukların bize topu getirmeye başlaması mutluluk verici. Aileler daha fazla gelmek istiyor. Sürekli burada kalma çabası içerisindeler."

- "Buraya geldikten sonra hayallerimiz gerçekleşti"

Payam Söğüt ise haftada üç gün kızını vakfa getirdiğini belirterek, şöyle konuştu:

"Kızım yürüyemiyordu. Buraya geldikten sonra hayallerimiz gerçekleşti. Çok şükür gelişmemiz, hareketlerimiz daha iyi. Umutlarımız çoğaldı. Onu zorla bir yerlere götürürdüm ama buraya isteyerek geliyor. Artık iyi olacak. İki aydan beri geliyoruz. Hiç yürüyemiyordu. Buraya geldiğimizden beri adım atıyor. Yaptığı hareketlerle çok ilerledi. Bunu çok net görüyorum. İki ayın içinde o kadar ilerlediyse, inşallah bundan sonra yürüyecek diye düşünüyorum. Hocalarımızdan Allah razı olsun."

Engelli Özlem Söğüt de egzersizlere başladığından bu yana duvarda tutunarak yürümeye başladığını anlattı.

Yavaş yavaş kendi işini de yapmaya başladığına dikkati çeken Söğüt, "Anneme fazla ihtiyacım olmuyor. Buraya geldiğimden beri kendimi çok rahat, hafif hissediyorum. Burası beni çok mutlu ediyor. Açıkçası buradan çok fazla ayrılmak istemiyorum." ifadelerini kullandı.



