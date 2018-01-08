ANKARA (AA) - Fetullahçı Terör Örgütü (FETÖ) üyesi olduğunu söyleyerek Ankara Emniyet Müdürlüğüne teslim olan ve cuma günü adliyeye sevk edildikten sonra ek gözaltı süresi verilerek emniyete götürülen Kara Kuvvetleri Komutanı Orgeneral Güler'in koruma subayı yüzbaşı Burak Akın, yeniden adliyeye sevk edildi.

Ankara Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şubesine giderek, FETÖ üyesi olduğunu itiraf etmesinin ardından gözaltına alınan ve sorgulanan Kara Kuvvetleri Komutanı Orgeneral Güler'in koruma subayı Akın ikinci kez adliyeye götürüldü.

Adliyeye 5 Ocak'ta sevk edilen ve fotoğraf teşhisinin ardından ek gözaltı süresi alınarak geri gönderilen Akın, işlemlerin tamamlanmasının ardından Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü polislerince Ankara Adliyesi'ne getirildi.

Akın'ın ifadeleri doğrultusunda gözaltına alınarak sorgulanan Özel Kuvvetler Komutanlığında (ÖKK) görevli yüzbaşı Fuat Söylemez ile Genelkurmay Başkanlığında görevli yüzbaşı Abdülkadir Koçyiğit de adliyeye sevk edildi.

- Etkin pişmanlıktan yararlanmak istedi

Burak Akın'ın, Ankara Cumhuriyet Başsavcılığınca 22 Aralık 2017'de FETÖ'nün Jandarma Genel Komutanlığındaki mahrem yapılanmasına ilişkin soruşturmanın ardından teslim olduğu ileri sürülmüştü.

Darbe girişimi sırasında FETÖ'cülere direndiği gerekçesiyle madalya da alan yüzbaşı Akın, darbe girişimi gecesi dönemin Kara Kuvvetleri Komutanı Salih Zeki Çolak ile Genelkurmay karargahına gelmişti. Komutan Çolak, derdest edildiği alanda darbeci askerler tarafından vurulmuştu.

Emniyetteki sorgusunda etkin pişmanlıktan yararlanmak istediğini söyleyerek itiraflarda bulunan Akın'ın ifadesinde, "Darbe yaptıklarını görünce bunlardan ayrıldım. Ancak beni rahat bırakmadılar. Firar edenler sürekli arayarak benimle irtibat kurmaya çalıştılar. Ama ben hep kaçtım, görüşmek istemedim." dediği belirtilmişti.