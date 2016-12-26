"Burak Duvarı Müslümanlarındır"

KUDÜS (AA) - Kudüs Yüksek İslami Heyeti Başkanı ve Mescid-i Aksa İmamı Şeyh İkrime Sabri, "Burak Duvarı, Mescid-i Aksa'nın batı surlarının bir parçasıdır ve Müslümanların bundan vazgeçmesi olanaksızdır." dedi.

İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu'nun, "Ağlama Duvarı (Burak Duvarı) işgal altında değildir" şeklindeki sözlerini AA muhabirine değerlendiren Şeyh Sabri, "Netanyahu'nun bu duvara ilişkin sözleri batıl bir iddiadır. Kibir ve inadının bir parçasıdır. Güneş balçıkla sıvanmaz." ifadelerini kullandı.

Birleşmiş Milletlerin (BM) öncül kuruluşu sayılan Milletler Cemiyetinin 1930'da Burak Duvarı'nın İslami vakıf olduğunu onaylayan kararına dikkati çeken Sabri, "Burak Duvarı, Mescid-i Aksa'nın batı surlarının bir parçasıdır ve Müslümanların bundan vazgeçmesi olanaksızdır." diye konuştu.

Şeyh Sabri, tekebbür ve inatla güce başvurmanın iddialara kanıt olmayacağını vurgulayarak, şunları söyledi:

"Netanyahu'nun dengesiz açıklamaları, BMGK'daki başarısızlığını örtbas etme girişimleridir. Yahudi mahallesi olarak bilinen mahallenin asıl adı Şeref Mahallesi'dir ve orada yüzyıllarca oturan ailelere aittir. 1967 sınırlarına dahil olup işgal altındaki Doğu Kudüs'ün bir parçasıdır."



Netanyahu'nun sözlerini reddettiklerini ifade eden Şeyh Sabri, "Meşru haklarımızdan vazgeçmeyeceğiz, tüm ülkeleri BMGK'nın kararını uygulamaya davet ediyorum. Yahudi yerleşim birimlerine rağmen barışın gerçekleşmesi mümkün değildir. Bu yerleşim birimlerine rağmen Filistin devleti inşa edilemez." değerlendirmesinde bulundu.



İsrail Başbakanı Netanyahu, Filistin topraklarında inşa edilen Yahudi yerleşim birimlerine ilişkin kararın Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyinde (BMGK) kabul edilmesinin ardından, "Ağlama Duvarı işgal altındaki bölge değildir. Eski Şehrin içindeki Yahudi mahallesi işgal altında değildir." ifadelerini kullanmıştı.

İsrail'in işgali altındaki Filistin topraklarında yasa dışı tüm yerleşim faaliyetlerini "derhal ve tamamen" durdurmasını içeren karar, geçen hafta cuma günü 14 oyla BMGK'da kabul edilmişti.





