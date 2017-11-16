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Burdur'da ATM dolandırıcılığı operasyonu

- ATM'ye yerleştirdikleri düzenekle vatandaşların kart bilgilerini kopyaladıkları iddiasıyla gözaltına alınan 5 zanlıdan 3'ü tutuklandı

Burdur'da ATM dolandırıcılığı operasyonu

BURDUR (AA) - Burdur'da ATM dolandırıcılarına yönelik operasyonda gözaltına alınan 5 zanlıdan 3'ü tutuklandı.

Emniyet Müdürlüğü ekipleri, Mehmet Akif Ersoy Üniversitesi (MAKÜ) Beden Eğitimi ve Spor Yüksekokulu girişinde bulunan bir bankanın ATM'sine yerleştirilen düzenekle vatandaşların kart bilgilerinin kopyalanarak dolandırıcılık yapıldığı bilgisi üzerine çalışma başlattı.

Eşkalleri belirlenen G.T. (37), M.G.Ö. (32), M.D. (37), K.G. (56) ve Azerbaycan uyruklu M.T. (37) düzenlenen operasyonla yakalandı.

Emniyetteki işlemlerin ardından adliye sevk edilen zanlılardan G.T, M.G.Ö. ve M.D. çıkarıldığı mahkemece tutuklandı, K.G. ve M.T. ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

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Anahtar Kelimeler:
ATMBurdurDolandırıcılıkMAKÜ
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