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Burdur'da çobanların su kavgası: 3 yaralı

BURDUR (AA) - Burdur'da hayvanları sulama meselesinden çıkan kavgada 3 kişi yaralandı.Çobanlar Adem K. ile Şeref ve Durmuş Ş. kardeşler arasında Çürükini mevkisinde hayvanları sulama konusunda tartışma çıktı. Tartışmanın büyümesi...

Burdur'da çobanların su kavgası: 3 yaralı

BURDUR (AA) - Burdur'da hayvanları sulama meselesinden çıkan kavgada 3 kişi yaralandı.

Çobanlar Adem K. ile Şeref ve Durmuş Ş. kardeşler arasında Çürükini mevkisinde hayvanları sulama konusunda tartışma çıktı. Tartışmanın büyümesi üzerine çıkan kavgada Adem K, Şeref ve Durmuş Ş'yi bıçakla yaraladı. Bunun üzerine kardeşlerden birinin av tüfeği ile ateş açması sonucu Adem K. bacağından yaralandı.

Yaralılar olay yerine gelen 112 Acil Servis ekiplerince Burdur Devlet Hastanesine kaldırılarak tedavi altına alındı. Yaralılardan Adem K'nın buradan Antalya Akdeniz Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesine sevk edildiği öğrenildi.

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Burdurçoban KavgasıKaramanlıKemer
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