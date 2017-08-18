Burdur'da trafik kazası: 1 ölü, 4 yaralı

BURDUR (AA) - Burdur'un Gölhisar ilçesinde meydana gelen trafik kazasında 1 kişi hayatını kaybetti, 4 kişi yaralandı.
Alınan bilgiye göre, Gazi Erdem yönetimindeki 44 FL 723 plakalı otomobil, Aksu Köprüsü mevkisinde, Mevlüt Taşdemir (50) idaresindeki 48 GE 765 plakalı araç ile çarpıştı.
Kazada, Mevlüt Taşdemir olay yerinde öldü, diğer araçta bulunan Gazi Erdem, eşi Ruşen, çocukları Derin ve Mert Erdem yaralandı.
Yaralılar, olay yerine gelen sağlık ekipleri tarafından Gölhisar Devlet Hastanesine kaldırıldı.