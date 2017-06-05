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Burdur'da trafik kazası: 1 ölü

BURDUR (AA) - Burdur’un Karamanlı ilçesinde meydana gelen trafik kazasında 1 kişi yaşamını yitirdi. Alınan bilgiye göre, Aksaray'dan Fethiye'ye giden Akif Karsandı'nın kullandığı 38 AU 808 plakalı otomobil, Devrim İlkokulu kavşağında,...

Burdur'da trafik kazası: 1 ölü

BURDUR (AA) - Burdur’un Karamanlı ilçesinde meydana gelen trafik kazasında 1 kişi yaşamını yitirdi.

Alınan bilgiye göre, Aksaray'dan Fethiye'ye giden Akif Karsandı'nın kullandığı 38 AU 808 plakalı otomobil, Devrim İlkokulu kavşağında, Salih Saygın'ın kullandığı belediyeye ait 15 KB 407 resmi plakalı motosikletle çarpıştı.

Kazada, ağır yaralanarak Tefenni İlçe Hastanesi'ne kaldırılan motosiklet sürücüsü Saygın, tüm müdahalelere rağmen hayatını kaybetti.

Otomobil sürücüsü Karsandı ile yanında bulunan Salim Us, kazadan yara almadan kurtuldu.

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Anahtar Kelimeler:
BurdurKaramanlıTrafik Kazası
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