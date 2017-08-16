Yorum Yap Yazdır Facebook'ta Paylaş
Öne Çıkanlar cityscape Veeam AB Balıkesir istanbul
Sahte taş uyarısı
Sahte taş uyarısı
Türk malını TTG tanıtacak
Türk malını TTG tanıtacak
Kadın avukat sayısı 2 kat arttı
Kadın avukat sayısı 2 kat...
e-hırsızlık uyarısı
e-hırsızlık uyarısı
Engellilere ithal araç kolaylığı
Engelliye araç kolaylığı

Burdur’da trafik kazası: 2 yaralı

- Karamanlı ilçesinde iki otomobilin çarpışması sonucu 2 kişi yaralandı - Kaza anı güvenlik kamerasına yansıdı

Burdur’da trafik kazası: 2 yaralı

BURDUR (AA) – Burdur’un Karamanlı ilçesindeki trafik kazasında 2 kişi yaralandı.

Edinilen bilgiye göre, Karamanlı ilçe merkezinden Yeşilova ilçesine giden Hakan Şahan’ın kullandığı 20 SC 404 plakalı otomobil, Eşeler Mahallesi Yeşilova Caddesi'nde refüje çarptı

Çarpmanın etkisiyle takla atarak yan yatan otomobilde sıkışanlar, çevreden gelen vatandaşların yardımıyla araçtan çıkarıldı.

Araçta bulunan Uğur Özgün ve Sinan Akay, olay yerine gelen ambulanslarla Burdur Devlet Hastanesi’ne sevk edildi.

Yaralıların sağlık durumlarının iyi olduğu öğrenildi.

Öte yandan kaza anı, çevredeki güvenlik kamerası tarafından kaydedildi. Görüntülerde, aracın kontrolsüz bir şekilde hızla gelerek orta refüje çarpma anı, çevredekilerin yan yatan otomobili iterek lastiklerinin üzerinde durmasını sağlamaları ve içeride sıkışanları çıkarma çabaları yer alıyor.

İlgili Galeriler
22. Dünya Petrol Kongresi 22. Dünya Petrol Kongresi
Küresel Isınma Kurultayı Küresel Isınma Kurultayı
Yaşama Çıkarılan Çağrı Yaşama Çıkarılan Çağrı
İbiza'ya Gitmek İçin 10 Sebep İbiza'ya Gitmek İçin 10 Sebep
Anahtar Kelimeler:
BurdurGüvenlik KamerasıKaramanlıTrafik Kazası
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, pornografik, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.

banner5