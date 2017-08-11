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Burdur'da trafik kazası: 5 yaralı

- Tefenni ilçesinde iki otomobilin çarpışması sonucu 5 kişi yaralandı

Burdur'da trafik kazası: 5 yaralı

BURDUR (AA) – Burdur'un Tefenni ilçesinde meydana gelen trafik kazasında 5 kişi yaralandı.

Edinilen bilgiye göre, Çavdır'dan Burdur'a giden Abdülkadir Kutluca'nın kullandığı 34 PU 4802 plakalı otomobil, Korkuteli yolu kavşağında, Mükerrem Aldemir idaresindeki 07 BGD 42 plakalı otomobille çarpıştı. Çarpışmanın etkisiyle Aldemir'in kullandığı otomobil sürüklenerek, yağmur suyu tahliye kanalına devrildi.

Kazada, sürücü Kutluca, yanında bulunan eşi Emine ve oğlu Eray Efe ile diğer aracın sürücüsü Aldemir ile yanında bulunan Büşra Kahveci hafif yaralandı.

Yaralılar, sağlık ekipleri tarafından Burdur Devlet Hastanesi'ne kaldırılarak, tedavi altına alındı.

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Anahtar Kelimeler:
BurdurTefenniTrafik Kazası
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