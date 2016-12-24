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Burdur'da trafik kazası: 6 yaralı

BURDUR (AA) - Burdur’da iki otomobilin çarpıştığı kazada 6 kişi yaralandı. Merkeze bağlı Hacılar köyü yakınlarında, Karamanlı istikametinden Burdur’a giden Gültekin Dizman'ın (38) kullandığı 01 DRP 70 plakalı otomobil, karşı yönden...

Burdur'da trafik kazası: 6 yaralı

BURDUR (AA) - Burdur’da iki otomobilin çarpıştığı kazada 6 kişi yaralandı.

Merkeze bağlı Hacılar köyü yakınlarında, Karamanlı istikametinden Burdur’a giden Gültekin Dizman'ın (38) kullandığı 01 DRP 70 plakalı otomobil, karşı yönden gelen Abdullah Tekel (28) yönetimindeki 15 AB 194 plakalı otomobil ile çarpıştı.

Kazada, 2 aracın sürücüleri ile otomobillerde bulunan Zaman Gül Tekel (26), Muhammet Emir Tekel (9 aylık), Ali Tekel (4) ve Huriye Er (17) yaralandı.

Ambulanslarla Burdur Devlet Hastanesi'ne kaldırılan yaralıların hayati tehlikelerinin bulunmadığı öğrenildi.

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Anahtar Kelimeler:
BurdurTrafik Kazası
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