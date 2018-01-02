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Burdur'da zihinsel engelli öğrenciye şiddet uygulandığı iddiası

- Bucak ilçesindeki Barbaros Ortaokulu'nda öğrenim gören zihinsel engelli 5. sınıf öğrencisine fiziksel şiddet uyguladığı ileri sürülen öğretmen ile okul müdürü ve yardımcısı açığa alındı

Burdur'da zihinsel engelli öğrenciye şiddet uygulandığı iddiası

BURDUR (AA) - Burdur'un Bucak ilçesinde İsmail Şerife Sarı Rehabilitasyon ve Bakım Merkezi'nde bakım ve koruma altında bulunan Barbaros Ortaokulu 5. sınıf öğrencisine fiziksel şiddet uyguladığı iddia edilen öğretmen ile okul müdürü ve yardımcısı açığa alındı.

Burdur Valiliği'nden yapılan açıklamada, 10 yaşındaki zihinsel engelli erkek çocuğu T.K'ya, öğretmeni İ.B. tarafından ayakkabı ile uygulanan şiddet görüntülerinin sosyal medyada yayınlanması üzerine, Bucak Kaymakamlığı'nın inceleme başlattığı belirtildi.

Açıklamada, yapılan incelemenin ardından, olayın 27 Aralık 2017'de gerçekleştiğinin tespit edildiği ve öğrenciye şiddet uyguladığı bildirilen öğretmen İ.B, okul müdürü A.Ö ve müdür yardımcısı F.İ'nin görevden uzaklaştırılarak, haklarında disiplin soruşturması başlatıldığı vurgulandı.

Olaya ilişkin Bucak Cumhuriyet Savcılığının da adli soruşturma başlattığı kaydedildi.


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