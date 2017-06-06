Burdur'daki FETÖ sanıklarına hapis cezası

BURDUR (AA) - Burdur'da, Fetullahçı Terör Örgütü /Paralel Devlet Yapılanması'na (FETÖ/PDY) yönelik soruşturma kapsamında, tutuklu 3 eski polis "silahlı terör örgütü üyeliği"nden 6 yıl 3'er ay, tutuksuz yargılanan bir sanığa da 1 yıl 3 ay hapis cezası verildi.
FETÖ/PDY soruşturması kapsamında tutuklu polis memurları M.K, M.A.K, ve Y.Y. ve tutuksuz yargılanan M.E'nin Burdur Ağır Ceza Mahkemesi'ndeki duruşmaları ayrı ayrı görüldü.
Üzerlerine atılı suçlamaları reddeden tutuklu sanıklar, "silahlı terör örgütü üyeliği"nden 6 yıl 3'er ay, tutuksuz yargılanan şüpheli de "terör örgütü propagandası" yapmak suçundan 1 yıl 3 ay hapis cezasına çarptırıldı.