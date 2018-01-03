Burdur'daki zihinsel engelli öğrenciye şiddet uygulandığı iddiası

BURDUR (AA) - Burdur'un Bucak ilçesinde İsmail Şerife Sarı Rehabilitasyon ve Bakım Merkezinde bakım ve koruma altında bulunan Barbaros Ortaokulu 5. sınıf öğrencisine fiziksel şiddet uyguladığı iddia edilen öğretmenin, tutuksuz yargılanmak üzere serbest bırakılmasına Bucak Cumhuriyet Başsavcılığı itiraz etti.



Burdur Cumhuriyet Başsavcılığından yapılan açıklamada, Bucak Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından öğretmenin tutuksuz yargılanmak üzere serbest bırakılmasına itiraz edildiği belirtilerek, şu ifadelere yer verildi:

"İlimiz Bucak ilçesindeki bir rehabilitasyon ve bakım merkezinde bakım ve koruma altında olan 2007 doğumlu T.K. isimli çocuğun, öğrenim gördüğü okuldaki özel eğitim sınıfında öğretmeni İ.B. tarafından sözlü ve fiziksel şiddete maruz bırakması olayıyla ilgili yürütülen soruşturmada şüpheli öğretmen İ.B'nin tutuklanması talebiyle sevk edildiği Bucak Sulh Ceza Hakimliğince serbest bırakılmasına karar verilmiş olup, Bucak Cumhuriyet Başsavcılığımız tarafından serbest bırakma kararına itiraz edilmiştir."

27 Aralık 2017'de gerçekleşen olayda 10 yaşındaki zihinsel engelli erkek çocuğu T.K'ye, öğretmeni İ.B. tarafından ayakkabı ile uygulanan şiddet görüntülerinin sosyal medyada yayımlanması üzerine başlatılan soruşturma kapsamında İ.B. gözaltına alındıktan sonra çıkarıldığı mahkemece tutuksuz yargılanmak üzere serbest bırakılmıştı.



