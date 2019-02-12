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Burdur'dan 29 ülkeye kapari ürünü ihracı

- Burdur'daki bir firmanın kapari bitkisinden ürettiği 6'sı patentli 17 besin ürünü, 29 ülkeye ihraç ediliyor - Firma sahibi Murat Mıhladız: - "Almanya, Danimarka, Hollanda, İsviçre, İsveç, Avusturya, İngiltere ve Balkan ülkeleri başta olmak üzere 29 ülkeye ürünlerimizi gönderiyoruz" - "İnsanlar kaparinin sadece tomurcuklarını tüketiyordu, biz bu bitkiden 6'sı patentli 17 farklı ürün yaptık"

Burdur'dan 29 ülkeye kapari ürünü ihracı
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BURDUR (AA) - BİLAL ALTIOK - Burdur'da kapari bitkisinden üretilen çay, marmelat, reçel ve kapari karpuzu gibi 17 farklı besin ürünü, 29 ülkeye ihraç ediliyor.

Asıl mesleği aşçılık olan 3 çocuk babası 67 yaşındaki firma sahibi Murat Mıhladız, asker arkadaşından öğrendiği kapari bitkisinden oğlu Mücahit ile çeşitli gıda ürünleri üretmeye başladı.

Mıhladız, 1989'da kurduğu firmasında özel formülasyon ve tasarımla ürettiği kaparili gıda ürünlerinin 6'sını Türk Patent ve Marka Kurumuna tescil ettirdi.

Mıhladız'ın kapari bitkisinden ürettiği 17 farklı gıda ürünü, yurt içinin yanı sıra 29 ülkeye gönderiliyor.

Kaparili ürünler, Almanya, Danimarka, Hollanda, İsviçre, İsveç, Avusturya, İngiltere ve Balkan ülkelerinden ilgi görüyor.

Firma sahibi Murat Mıhladız, AA muhabirine yaptığı açıklamada, kapariden gıda ürünleri ürettiklerini söyledi.

Kaparinin, dünyanın çeşitli bölgelerinde binlerce yıldır genelikle kendiliğinden yetişen, çalımsı ve dikenli bir bitki olduğunu belirten Mıhladız, meyvesinin ve tomurcuklarının işlenmeden dalından koparılıp yenilemeyeceğini aktardı.

- "29 ülkeye ürünlerimizi gönderiyoruz"

"İnsanlar kaparinin sadece tomurcuklarını tüketiyordu, biz bu bitkiden 6'sı patentli 17 farklı ürün yaptık." diyen Mıhladız, kapariden çay, marmelat, kapari karpuzu, kapari dalı turşusu, reçel gibi çeşitli gıdalar ürettiklerini aktardı.

Mıhladız, şunları söyledi:

"Şu an 81 ilin köyünde, kentinde insanlar ürünlerimizi talep ediyor. Almanya, Danimarka, Hollanda, İsviçre, İsveç, Avusturya, İngiltere ve Balkan ülkeleri başta olmak üzere 29 ülkeye ürünlerimizi gönderiyoruz."

Tarım ve Orman Bakanlığından izinli olarak üretim yaptıklarını belirten Mıhladız, klinik çalışmalar ve analizlerde kaparinin birçok hastalığa faydalı olabileceğinin ifade edildiğini söyledi.

Murat Mıhladız, Burdur'da ve ülkenin çeşitli illerinde kapari yetiştirerek taleplere yetişmeye ve ham madde ihtiyacını karşılamaya çalıştıklarını sözlerine ekledi.


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