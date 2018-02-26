Yorum Yap Yazdır Facebook'ta Paylaş
Öne Çıkanlar spor ekonomi Bursa bilim dünya
Plaj ürünleri denetimde
Plaj ürünleri denetimde
Maliyeti 13 bin liradan başlıyor
Maliyeti 13 binden başlıyor
20 milyon üyeyle çığır açtı!
20 milyon üye ile çığır...
Tüketicinin harcama kriteri değişti..
Tüketicinin harcama kriteri değişti..
Türkiye %37 Tasarruf Etti
Türkiye %37 Tasarruf Etti

Burgan Bank ve NN Hayat'tan iş birliği

- NN Hayat ve Emeklilik Genel Müdürü Popescu: - "5 yıl boyunca Burgan Bank kanalından 350.000’den fazla müşteriyi portföyümüze katacağız. Prim üretimimizin ise 5 yılın toplamında 170 milyon TL olacağını öngörüyoruz"

Burgan Bank ve NN Hayat'tan iş birliği

İSTANBUL (AA) - NN Hayat ve Emeklilik ile Burgan Bank, hayat sigortası ve bireysel emeklilik alanlarında 5 yıllık iş birliği anlaşması imzaladı.

Şirketlerden yapılan ortak açıklamaya göre, anlaşma kapsamında NN Hayat ve Emeklilik, Burgan Bank müşterilerine özel ürün ve hizmet modeli kurgulayacak. Bu sayede Burgan Bank müşterileri, NN Hayat ve Emeklilik'in bireysel emeklilik ve hayat sigortası ürünlerinin avantajlarından yararlanabilecek.

Açıklamada görüşlerine yer verilen NN Hayat ve Emeklilik Genel Müdürü Marius Popescu, anlaşmanın, hem hayat sigortası hem de bireysel emeklilik satışlarını artıracağını, 5 yıl boyunca Burgan Bank kanalından 350 binden fazla müşteriyi portföylerine katacaklarını ifade etti.

Prim üretimlerinin 5 yılın toplamında 170 milyon lira olacağını öngördüklerini aktaran Popescu, "Bu anlaşma, her iki şirket için de çok büyük başarı demek." ifadesini kullandı.

Burgan Bank Genel Müdürü Murat Dinç ise kurumsal, ticari ve özel bankacılık tarafında müşteri odaklı ilişki bankacılığı anlayışıyla her geçen gün daha da sağlıklı büyüdüklerini belirterek, şu değerlendirmelerde bulundu:

"Kitle bankacılığı tarafında ise hem dijital hem de şube dışı kanallar üzerinden özel çözümler üreterek, müşterilerimizin ihtiyaçları doğrultusunda hareket ediyoruz. NN Hayat ve Emeklilik ile yaptığımız iş birliği kapsamında kurumların güçlerini birleştirmelerinin yanı sıra sunacağımız hızlı ve kaliteli hizmetle doğru ürünleri doğru zamanda müşterilerimizle buluşturacağız. Burgan Bank olarak müşteri odaklı çalışmalarımızı sürdürmeye, kaliteden ödün vermeden hizmet sunmaya devam edeceğiz."

İlgili Galeriler
22. Dünya Petrol Kongresi 22. Dünya Petrol Kongresi
Küresel Isınma Kurultayı Küresel Isınma Kurultayı
Yaşama Çıkarılan Çağrı Yaşama Çıkarılan Çağrı
İbiza'ya Gitmek İçin 10 Sebep İbiza'ya Gitmek İçin 10 Sebep
Anahtar Kelimeler:
Burgan BankNN Hayat Ve Emeklilik
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, pornografik, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.

banner5