Burgan Bank ve NN Hayat'tan iş birliği

İSTANBUL (AA) - NN Hayat ve Emeklilik ile Burgan Bank, hayat sigortası ve bireysel emeklilik alanlarında 5 yıllık iş birliği anlaşması imzaladı.

Şirketlerden yapılan ortak açıklamaya göre, anlaşma kapsamında NN Hayat ve Emeklilik, Burgan Bank müşterilerine özel ürün ve hizmet modeli kurgulayacak. Bu sayede Burgan Bank müşterileri, NN Hayat ve Emeklilik'in bireysel emeklilik ve hayat sigortası ürünlerinin avantajlarından yararlanabilecek.

Açıklamada görüşlerine yer verilen NN Hayat ve Emeklilik Genel Müdürü Marius Popescu, anlaşmanın, hem hayat sigortası hem de bireysel emeklilik satışlarını artıracağını, 5 yıl boyunca Burgan Bank kanalından 350 binden fazla müşteriyi portföylerine katacaklarını ifade etti.

Prim üretimlerinin 5 yılın toplamında 170 milyon lira olacağını öngördüklerini aktaran Popescu, "Bu anlaşma, her iki şirket için de çok büyük başarı demek." ifadesini kullandı.

Burgan Bank Genel Müdürü Murat Dinç ise kurumsal, ticari ve özel bankacılık tarafında müşteri odaklı ilişki bankacılığı anlayışıyla her geçen gün daha da sağlıklı büyüdüklerini belirterek, şu değerlendirmelerde bulundu:

"Kitle bankacılığı tarafında ise hem dijital hem de şube dışı kanallar üzerinden özel çözümler üreterek, müşterilerimizin ihtiyaçları doğrultusunda hareket ediyoruz. NN Hayat ve Emeklilik ile yaptığımız iş birliği kapsamında kurumların güçlerini birleştirmelerinin yanı sıra sunacağımız hızlı ve kaliteli hizmetle doğru ürünleri doğru zamanda müşterilerimizle buluşturacağız. Burgan Bank olarak müşteri odaklı çalışmalarımızı sürdürmeye, kaliteden ödün vermeden hizmet sunmaya devam edeceğiz."