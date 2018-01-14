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Burhan Doğançay'ın tablosu 850 bin liraya satıldı

- 42. Beyaz Çağdaş ve Modern Sanat Müzayedesi'nde Burhan Doğançay'ın "Red&Black Composition" adlı eseri 850 bin, Fahrelnisa Zeid’in "Mona" eseri 750 bin ve "Naughty Boy" isimli eseri ise 600 bin liradan alıcı buldu

Burhan Doğançay'ın tablosu 850 bin liraya satıldı

İSTANBUL (AA) - Türk çağdaş sanatının usta isimlerinden Burhan Doğançay'ın "Red&Black Composition" adlı eseri, 850 bin liraya satıldı.

Önemli koleksiyonlardan derlenmiş 222 eser, 42. Beyaz Çağdaş ve Modern Sanat Müzayedesi'nde satışa sunuldu.

Doğançay'ın "Red&Black Composition" eseri, vergiler ve masrafları hariç 850 bin liraya alıcı buldu.

Sanatçının 1974 tarihli tablosu, sanatseverler tarafından büyük ilgi gören "Hücum" ve "Kurdela" serilerinin her ikisinin de özelliklerini taşıması ve görkemli kompozisyonuyla dikkati çekiyor.

Türk çağdaş sanatının öncülerinden ressam Fahrelnisa Zeid'e ait "Mona" adlı yağlıboya tablo ise 750 bin liradan satıldı.

Eser, Tate Modern'de geçen yaz retrospektif sergisi açılan ilk Türk sanatçısı Zeid'in, komşusu ve hayatının son döneminde en yakın arkadaşlarından Mona Muasher'ı yansıtıyor.

Yaklaşık 130 sanatçının eserinin satışa sunulduğu müzayedede, Zeid'in az sayıda erkek çocuk portrelerinden biri olan ve bir öğrencisinin oğlunu resmettiği "Naughty Boy (Nasser)" isimli eseri ise 600 bin liraya yeni sahibinin oldu.

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