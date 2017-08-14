Burkina Faso'daki restorana yönelik saldırı

PARİS (AA) - Fransa, Burkina Faso'nun başkenti Vagadugu'da bir restoranı hedef alan ve aralarında bir Fransızın da bulunduğu 20 kişinin ölmesine neden olan saldırıyla ilgili soruşturma başlattı.

Paris başsavcılığından yapılan açıklamada, bir Fransızın da öldüğü saldırıyla ilgili terör suçlamasıyla açılan soruşturmanın İç Güvenlik Genel Direktörlüğü ve Merkezi Polis Direktörlüğü tarafından yürütüleceği bildirildi.

Diğer taraftan, Elysee Sarayı'ndan yapılan açıklamaya göre, Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron, Burkina Faso Cumhurbaşkanı Roch Marc Christian Kabore ile telefonda görüştü.

Görüşmede Macron'un olayla ilgili Burkina Faso ile dayanışma içinde olduklarını ve iki ülke arasındaki işbirliğini derinleştirme kararlılıklarını dile getirdiği bildirildi.

İki cumhurbaşkanının saldırının meydana geliş şekli, olayın mağdurlarının kimliklerinin belirlenmesi ve olayın faillerinin tespiti konusundaki çalışmaları gözden geçirdiği kaydedildi.

Tarafların 2 Temmuz'da Bamako'da kararlaştırıldığı üzere G5 Sahel kuvvetinin oluşturulması çalışmalarını hızlandırmanın aciliyeti konusunda anlaştıkları da bildirildi.