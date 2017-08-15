Burkina Faso'daki restorana yönelik saldırı

OSMANİYE (AA) - Burkina Faso’nun başkenti Vagadugu’da bir restorana düzenlenen terör saldırısında hayatını kaybeden tek Türk vatandaşı olan Mehmet Fatih Okur'un Osmaniye'de yaşayan ailesi, cenazenin bir an önce Türkiye'ye getirilmesini istiyor.

Bir maden şirketinde teknisyen olarak çalışan ve şirketin Burkina Faso'daki maden sahasına çalışmak için giden Okur'un ailesi, acı haberin üzüntüsünü yaşıyor.

Baba Hanifi Okur, oğlunun cenazesinin kendilerine en kısa sürede teslim edilmesini istediklerini söyledi.

Oğlunun çok iyi bir insan ve aile babası olduğunu dile getiren baba Okur, "Benim oğlum mert ve cesur bir çocuktu. Kafasına silahta dayasan ne yalanı olurdu ne dolanı. Evliydi; 1 oğlu, 1 kızı vardı. Ailesini geçindirmeye çalışan bir çocuktu. 10 yıldan beri maden şirketlerinde çalışıyordu. Maalesef oğlum terör örgütü tarafından katledildi. Terörü en şiddetli şekilde lanetliyorum. Oğlumun bir an önce evine gelmesi için Cumhurbaşkanımdan, Başbakanımdan, Dışişleri Bakanımızdan rica ediyorum. Şu an bizi tek sevindirecek olay oğlumun cenazesinin evime gelmesi" dedi.

Fatma Okur ise yetkililerden eşinin cenazesinin bir an önce Türkiye'ye getirilmesini istediklerini söyledi.

Eşinin evini geçindirmek için oraya gittiğini dile getiren Okur, "Eşim ölmüş, bana haber bile vermediler. İnternetten öğrendim. Eşimin cenazesinin bir an evvel getirilmesini istiyorum" diye konuştu.

5 yaşında Emir ve 2 yaşında İrem isimli çocukları olan Mehmet Fatih Okur'un cenazesinin hafta sonuna kadar Türkiye'ye gönderilmesinin beklendiği öğrenildi.

Burkina Faso'nun başkenti Vagadugu'da Vameh Kurumah Caddesi'ndeki restorana önceki gece düzenlenen silahlı saldırıda 18 kişinin öldüğü, 22 kişinin yaralandığı açıklanmıştı.

Yetkililer, saldırıyı gerçekleştiren iki teröristin güvenlik güçlerince öldürüldüğünü bildirmişti.